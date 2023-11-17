При рождении тройняшки из Суровикино все вместе весили меньше пяти килограммов. Появившись на свет раньше срока, малыши были буквально «кукольными». Сегодня же они ничем не отличаются от своих сверстников – разве что их активности больше в три раза. В международный день недоношенного ребенка корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывают историю тройни, превратившей семью Беличенко в настоящее мужское царство.

Почти сразу после рождения первенца молодые родители из Суровикино задумались о втором ребенке. Когда их Тимофею было всего 8 месяцев, Екатерина узнала о новой беременности.

– Мы шли на этот шаг осознанно и понимали все трудности жизни с детьми-погодками. Но, конечно же, о тройне мы даже не думали. На пятой неделе беременности я встала на учет в женской консультации и по направлению врача пошла на УЗИ. Его результаты стали для меня шоком – «У вас тройня!». В этот момент в Суровикино только-только открылась частная клиника, и я решила перепроверить заключение УЗИста – может быть, все же закралась ошибка? На исследовании мне сказали: «У вас будет двойня! А третьего ребенка нет – это либо опухоль, либо миома», – вспоминает Екатерина Беличенко. – Это немного меня успокоило.

К первому официальному скринингу молодая женщина окончательно примирилась с мыслью о двойняшках. Однако врач Волгоградской областной больницы была уверена на все 100% – Екатерина ждет тройню! Ошибки быть не может.

– Честно говоря, я вышла из кабинета со слезами на глазах. Мне стало так страшно. Я вдруг поняла, что не готова к такому повороту событий. Но муж убедил – мы справимся. У него так загорелись глаза, что я ему поверила, а потом ни разу не пожалела о своем решении, – улыбается мама четверых мальчиков. – Своих тройняшек я вынашивала даже легче, чем старшего сына. На мой взгляд, большую роль здесь играет психосоматика. Беременная женщина очень нуждается во внимании, поэтому позволяет себе какие-то капризы – хочу это, хочу то. Вынашивая Тимофея – нашего старшего ребенка – я себя уж очень любила. А во время второй беременности думала в первую очередь о детях. Каждый день я брала сына на руки и выходила с ним на прогулку – мы проходили около двух-трех километров. Варианта сидеть дома у меня просто не было. Стоило лишь присесть, как все внутри начинало болеть.





«До последнего ждала хотя бы одну девочку»

Мужское трио появилось на свет на 31-й неделе беременности. При рождении вес «торопыжек» был совсем не богатырским. Матвей – самый крупный ребенок из тройни – весил 1600. Его братья – Саша и Ваня - оказались еще миниатюрнее.

– Я до последнего надеялась, что в тройне будет хотя бы одна девочка. Уверенности вселяли противоречивые ответы УЗИстов. О девочке мне сказали и на КТГ (кардиотогография – Прим.ред.): «Смотрите, какая шустрая. Мальчишки ведут себя по-другому». Я обрадовалась, уже рассказала об этом мужу. И тут во время родов анестезиолог говорит мне: «Да нет тут девчонок, все мальчики», – смеется женщина. – Сейчас-то я уже понимаю, что от пола ребенка не зависит ровным счетом ничего. А тогда немного расстроилась.

Вспоминая о новорожденных малышах, Екатерина и сейчас, спустя три года, с трудом сдерживает эмоции. Тогда же крохи, обмотанные «нитью» из проводов, ее просто шокировали.

– Честно говоря, сначала я просто не могла поверить, что это – мои дети. Но стоило лишь раз взять их на руки , как все встало на свои места – это мое, родное, – ностальгирует Екатерина Беличенко. – Сложно передать те ощущения. Такие крошечные, такие беззащитные – их подгузники были меньше моей ладошки. Тогда я понимала, что у меня нет времени на «охи» и «ахи». Помню, как врач из реанимации подошел ко мне со словами: «Екатерина, я понимаю, что вам больно и тяжело. Но в первую очередь нужно думать о детях. Носите им в реанимацию молоко». В тот же день я забыла о кесаревом сечении и по стеночке пошла с бутылкой сцеженного молока. Я была готова не просто идти, а бежать – лишь бы к детям.

С каждым днем, проведенным вместе с растущими богатырями, многодетная мама становилась все увереннее в себе и своих силах. Развеять страхи и сомнения женщине помогали и врачи перинатального центра.

– Нас не пугали диагнозами, а, наоборот, поддерживали и объясняли, что те же кисты, та же жидкость в голове – это норма. Наш врач объясняла, что со временем все пройдет, и, доверившись ее словам, я успокоилась. На самом деле ее оптимистичный прогноз сбылся. В год мы проходили полное обследование и выяснили, что все недочеты ушли сами собой.





«С тоской смотрела на прохожих из окна»

Вся тяжесть быта обрушилась на Екатерину Беличенко сразу после возвращения из роддома. Тогда единственными помощниками многодетный мамы стали ее муж и полуторагодовалый сын.

– Сначала у Тимофея был шок. В день нашего возвращения из перинатального центра он даже отказался от молока. Тем не менее, мы старались сгладить все шероховатости адаптации, разговаривали с ним. Вскоре он стал моим помощником – сам еще маленький, а все же принесет то памперсы, то носочки, – улыбается Катя. – Порой у нас бывали настолько сложные моменты, что, казалось, мы с мужем просто сойдем с ума. Например, когда у мальчишек резались зубы, они кричали дружным хором, и в доме едва ли не звенели стекла. А Тимофей в этот момент мирно спал и лишь изредка открывал глаза.

Первые два года жизни тройняшек показались Екатерине самым тяжелым испытанием. Она вспоминает, как с тоской смотрела в окно и, видя куда-то спешащих прохожих, с ужасом представляла сборы на прогулку.

– Никогда не забуду эту коляску для тройняшек.. Сколько усилий стоило просто собрать и вывести детей на улицу, – откровенничает Екатерина. – Тогда я поняла, что с одним ребенком можно просто порхать, бегать, прыгать, все успевать. С четырьмя детьми я уставала уже утром. Конечно, заедала рутина – посуда, стирка, уборка, кормление детей. Малыши часто болели – то ангину подхватят, то ротовирус. Одним словом, скучно нам не было. И морально мне было даже тяжелее, чем физически. Вот придут к тебе в гости родственники или подружки – у кого прическа новая, у кого – платье. А я сижу и даже не могу покрасить волосы.





Долгожданный глоток свежего воздуха мама четверых сыновей сделала лишь после их адаптации к детскому саду. Отдохнув и выделив время себе, сейчас Екатерина вспоминает о бытовой «карусели» с улыбкой.

– Пока иммунитет сыновей проходил закалку вирусами, мы часто сидели на больничных, – отмечает женщина. – Сейчас же они стабильно ходят в детский сад и позволяют мне набраться сил. Кстати, если дома малыши могут поспорить или даже затеять драку, то в детском саду или на площадке они друг за друга горой. Настоящими защитниками они становятся и для меня самой. На днях у меня поднялось давление, и я попросила их спокойно укладываться на ночной сон. И представьте – они не просто лежали без традиционных разговоров и смеха, но и регулярно меня проведывали. Подойдут, обнимут, посмотрят - как я? Потом Тимофей говорит: «Давайте звонить в скорую, пускай маме сделают укольчик». Это было так мило, приятно и в то же время удивительно. С такими помощниками болеть было совсем не страшно (Смеется).

Виктория Чумакова

Фото: архив семьи Беличенко