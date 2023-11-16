Рабочие Концессий обновили водопроводные сети в Центральном районе

В Центральном районе Волгограда рабочие «Концессии водоснабжения» завершили врезку водопроводного узла диаметром 250 миллиметров на проспекте им. Ленина, 72. Это позволит организовать подачу ресурса в новый жилой комплекс, а также повысит надежность обеспечения ресурсом существующих абонентов.

Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, работы выполнялись с привлечением специализированной техники. Но на технологическом присоединении работы не закончились.

– После дезинфекции участка смонтированного водовода специалисты провели промывку и отбор проб воды совместно с лабораторией, – сообщают в КВ. – После проведения всех процедур, работу на объекте завершили обратной засыпкой котлованов песком.





Уложить новый асфальт на месте проведенных работ в «Концессиях водоснабжения» обещают в ближайшее время.

Уточняется, что обновление сетей повлечет за собой уменьшение аварийности и снижение потерь воды в сетях водоснабжения. Врезка нового водопроводного узла обеспечит бесперебойную подачу ресурса абонентам строящегося жилого комплекса надежной.