Общество

В Волгограде микрорайон Долина за 11 лет хотят увеличить в шесть раз

Общество 16.11.2023 13:58
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16.11.2023 13:58


В Волгограде к 2035 году в шесть раз планируют увеличить площадь жилого микрорайона Долина. В рамках 10-летней программы развития в Советском районе собираются построить 2 млн квадратных метров жилья для 50 тысяч волгоградцев. Столь смелые планы сегодня, 16 ноября, были озвучены в рамках рабочей поездки в Долину губернатора Андрея Бочарова. 

В настоящее время в микрорайоне ведется активное строительство с господдержкой сетей водоснабжения и водоотведения стоимостью 1,14 млрд рублей по программе «Стимул». По данным обладмина, работы разделены на четыре этапа: сейчас завершается пусконаладка водопроводной насосной станции общей производительностью 16 тысяч кубометров в час. 

В ходе поездки Андрей Бочаров осмотрел насосную станцию и обсудил этапность ввода других новых объектов. Среди таковых около семи километров самотечных канализационных коллекторов диаметром 1000 мм и 800 мм, шестикилометровый магистральный водопровод в две нитки диаметром 600 мм, а также водовод диаметром 1000 мм протяженностью 6,8 км. Запуск этих объектов полностью решит вопрос водоснабжения и водоотведения развиваемых территорий в Волгограде, а главное – разгрузит эксплуатируемые сети водоснабжения и водоотведения Советского и Кировского районов.

Отельное внимание Андрей Бочаров уделил строительству новых дорог в Советском районе. 

Для развития Советского района в целом в планах надо учесть выезд на Вторую Продольную, улицу Казахскую и, в перспективе, продление Третьей Продольной, – сказал Андрей Бочаров, подчеркнув при этом, что на сегодня в приоритете обход Волгограда, возведение которого решит десятилетиями копившиеся транспортные проблемы. – Мы видим, что к 2035 году в этом районе может быть построено порядка 2 млн кв м жилья, только в этом микрорайоне может проживать около 50 тысяч человек. И мы уже сегодня должны закладывать инфраструктуру, чтобы потом люди здесь спокойно жили. За 10 лет надо успеть все это сделать.

В сопровождении главы Волгограда Владимира Марченко и заместителя Александра Дорждеева Андрей Бочаров побывал также в  Черкасовском сквере. Глава региона оказался доволен увиденным, ведь совсем недавно на месте сквера  был настоящий пустырь. 

Сквер очень востребован, пользуется популярностью у жителей района. И мы понимаем, что его надо дальше наполнять, развивать. Сейчас рассматриваем ряд проектов, связанных с дополнительной инфраструктурой и возможностями для отдыха людей, – поделился планами Андрей Бочаров.  — Благодаря нашим труженикам город после войны возродился из пепла. В современном развитии города увековечено имя Человека Труда, который символизирует огромный труд целого поколения людей. Традицию по увековечиванию будем продолжать. Для нашего поколения — это задача, которая исходит изнутри, а не потому, что кто-то приказывает. Наше поколение обязано сделать все, чтобы оставить в памяти имена наших героев Отечества, которые положили жизнь свою за Родину, и за любимый город, и за всю нашу землю.

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