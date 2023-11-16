Депутаты Волгоградской гордумы внесли изменения в действующие Правила землепользования и застройки, которые ограничивают в черте города площадь земельных участков, используемых под огороды, передает V102.RU.

Как сообщили в гордуме, согласно принятым изменениям, минимальная площадь участка устанавливается в размере 300 квадратных метров (3 сотки), максимальная— 600 квадратных метров (6 соток). Ранее, напомним, размер огородов в Волгограде никак не регламентировался.

Руководитель департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда Эдвин Петров акцентировал внимание на том, что обратной силы принятые изменения иметь не будут. Это значит, что установленные нормативы будут касаться только новых земельных наделов, которые только будут создаваться.

– Уже выделенных волгоградцам огородов это никак не коснется – обрезать их, если они даже превысят максимальные параметры, никто не собирается, – заявил Петров.

В гордуме Волгограда отметили, что основной массив городских дач составляют земельные участки, предназначенные для ведения садоводства. На таких территориях, в соответствии с Правилами землепользования и застройки, можно возводить дачные дома и другие строения.

На землях, предназначенных для огородничества, допустим личный огород, допускается возведение некапитальных жилых строений и хозпостроек для хранения инвентаря и урожая.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»