В Волгограде надрифтовавшего водителя Mercedes нашли по горячим следам

В Волгограде сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 25-летнего местного жителя за беспорядочный дрифт в центре города. Водителя Mercedes застали за этим делом в Центральном районе 13 ноября. Своими действиями мужчина создавал угрозу не только для других водителей, но и для пешеходов.





На видеокадрах, представленных полицией ИА «Высота 102», видно сколь смело водитель иномарки ведет себя на дороге – молодой мужчина ездит на красный свет, устраивает «кульбиты» на перекрестках и значительно превышает скорость. В разговоре же с сотрудником полиции, заметно нервничая и скрывая лицо под маской, он оправдывается тем, что не видел красного сигнала светофора из-за яркого солнца, да и вообще никаких правил он якобы не нарушал.

– В отношении жителя Волгограда составлены административные протоколы по зафиксированным нарушениям Правил дорожного движения, – рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – А именно: за проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Собранные материалы будут направлены в суд.

В ГУ МВД напоминают, что в сентябре этого года 25-летний мужчина уже привлекался к ответственности за управление иномаркой с подложными государственными регистрационными знаками – ИА «Высота 102» сообщало об этом. Судом по итогу рассмотрения материалов было вынесено решение о лишении прав волгоградца, однако до сего дня решение не вступило в силу, чем, видимо, и воспользовался отчаянный дрифтер.