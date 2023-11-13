В Волгограде парализовавшее Первую продольную ДТП попало на видео





В Волгограде дорожно-транспортное происшествие, ставшее причиной пробки на Первой продольной магистрали, зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения. Авария на проспекте Ленина, судя по предоставленным полицией видео, произошла по вине водители грузовой «Газели», который врезался в остановившийся на светофоре Nissan Juke.





Напомним, ранее сообщалось, что из-за ДТП в разгар рабочего дня 13 ноября участок Первой продольной оказался практически обездвижен в границах от ул. 39-й Гвардейской дивизии до «Красного Октября».

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области