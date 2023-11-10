Общество

У Храма Александра Невского в Волгограде построят православный центр

Общество 10.11.2023 08:02
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10.11.2023 08:02


У Храма Александра Невского в Центральном районе Волгограда появится православный просветительский центр. Как сообщает V102.RU, архитекторы МАУЦ "ВЯЗ" уже разработали концепцию будущего духовно-нравственного центра для детей и молодежи.

В частности, планируется застроить до 1000 квадратных метров территории. Строения центра будут модульными в традиционном стиле с украшениями в эстетике псковско-новгородской резьбы.

Около храма  разместят воскресную школу, мастерскую иконописи. Также здесь хотят открыть казачий центр, православное кафе и другие объекты. 

Фото МАУ "ВЯЗ"

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