У Храма Александра Невского в Волгограде построят православный центр

Общество 10.11.2023 08:02
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10.11.2023 08:02
У Храма Александра Невского в Центральном районе Волгограда появится православный просветительский центр. Как сообщает V102.RU, архитекторы МАУЦ "ВЯЗ" уже разработали концепцию будущего духовно-нравственного центра для детей и молодежи.
В частности, планируется застроить до 1000 квадратных метров территории. Строения центра будут модульными в традиционном стиле с украшениями в эстетике псковско-новгородской резьбы.
Около храма разместят воскресную школу, мастерскую иконописи. Также здесь хотят открыть казачий центр, православное кафе и другие объекты.
Фото МАУ "ВЯЗ"
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