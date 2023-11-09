Экстрасенсы покажут расследование загадочной гибели Романа Серенко из Котово

На телеканале ТНТ в новом выпуске шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 11 ноября покажут расследование, которое стало результатом поездки медиумов в Котово Волгоградской области. Темой расследования стала загадочная гибель пропавшего Романа Серенко. Местные жители с любопытством наблюдали за съемками выпуска передачи, которые велись в райцентре Волгоградской области около месяца назад. По данным информагентства, за помощью к экстрасенсам обратились родственники погибшего, которые до сих пор не верят в официальную версию гибели молодого человека.



Константин Гецати, Олег Шепс и Лина Джебисашвили попытались разобраться в ситуации, а к какому выводу они придут, продюсеры держат в тайне.



Напомним, Роман Серенко пропал 18 марта. А в начале мая его тело обнаружили на берегу пруда. Вдова Романа Лариса рассказывала V102.RU, что лицо ее мужа было буквально «всмятку», а на теле обнаружились следы, «как будто его изрезали ножом». Однако смерть была признана ненасильственной.



Романа Серенко, который работал пожарным, искали волонтеры, полиция и неравнодушные жители почти два месяца. Неоднократно поисковики организовывали масштабные операции по поиску молодого мужчины и несколько раз прочесывали местность. Через некоторое время после исчезновения Романа был обнаружен его автомобиль, где лежали наручные часы мужчины и разряженный мобильник. Нашлись также свидетели, которые видели его идущим босиком по обочине камышинской трассы.



К слову, в одной из популярных групп эзотериков, посвященной поиску пропавших людей, экстрасенсы утверждали, что по фото Романа Серенко читается, что он «связан с употреблением наркотиков».

