Экс-вратарь «Ротора» Александр Есипенко скончался в Волгограде

В Волгограде на 74-м году жизни скончался бывший вратарь «Ротора» Александр Есипенко. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе спортивного клуба.

По имеющимся сведениям, Александра Васильевича не стало 5 ноября.

– Воспитанник кубанского футбола, начинал играть в селе Отрадно-Кубанское. Окончил Волгоградский государственный институт физической культуры в 1977 году. Чемпион РСФСР 1980 года, – вспоминают сегодня в СК «Ротор». – Выступал за разные команды Советского Союза, основная его карьера прошла в большом футболе. За «Ротор» с 1976 по 1982 год провел более 130 матчей.

В 90-х годах Александр Есипенко играл в мини-футбол. Был тренером вратарей в МОУ СДЮСШОР №19 «Олимпия».