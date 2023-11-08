Районные центры и малые города Волгоградской области будут получать субсидию на ремонт местных дорог. Как сообщает V102.RU в проекте областного бюджета на 2024 год запланирован рекордный объем дорожного фонда в 24,4 миллиарда рублей.

В том числе по инициативе главы региона Андрея Бочарова впервые на ремонт улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов и малых городах ежегодно будут выделять 520 миллионов рублей. Это позволит сохранять высокий темп дорожных работ в регионе. В 2024 году благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок более 362 километров автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Уточняется, что после этого госнормативам будут соответствовать около 85% улиц Волгограда и Волжского и 51% региональных дорог (сейчас показатель составляет 48%). Также будет продолжено возведение автомобильного обхода Волгограда и третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, реконструкция Третьей продольной.

Председатель профильного комитета Руслан Шарифов в своем выступлении отметил, что «большие субсидии — свыше шести миллиардов рублей — выделяются Волгограду на модернизацию дорожной сферы».

— По инициативе губернатора в 2024 году стартует новая программа, где мы добавляем муниципалитетам в общей сложности 520 миллионов рублей на ремонт местных дорог. Административные центры и малые города будут получать ежегодную субсидию: поселения с численностью жителей до 10 тысяч человек — по 10 миллионов рублей, от 10 тысяч до 20 тысяч человек — по 15 миллионов рублей, от 20 тысяч человек — по 20 миллионов рублей, — отметил депутат.

Напомним, что Андрей Бочаров на встрече с активом ЕР в июле 2023 года призвал взяться за сельские дороги. Губернатор предложил всерьез взяться за реконструкцию дорожной сети в муниципальных образованиях Волгоградского региона и создать для этого отдельный проект.

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