Неожиданное продолжение получила история с исчезновением 12-летней девочки из села Дубовый Овраг в Светлоярском районе Волгоградской области. Как стало известно V102.RU, несовершеннолетнюю нашли, но она категорически не хочет возвращаться домой.

— Сотрудниками полиции установлено местонахождение несовершеннолетней, которая ранее уже убегала из дома, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В полицию об исчезновении своей 12-летней дочери, пропавшей 1 ноября, жительница села Дубовый Овраг заявила 3 ноября.

Собственный источник «Высоты 102» рассказал, что женихом 12-летней девочки оказался ее ровесник.

— Они знали друг друга давно. Это две цыганские семьи. Буквально пару недель назад она ездила в гости к мальчику вместе со своей матерью. С девочкой все нормально, но обратно возвращаться она не хочет, — уточнил источник.

Напомним, Telegram-канал SHOT 4 ноября сообщил, что малолетняя девочка-подросток из Светлоярского района Волгоградской области отправилась к жениху в Пензу, бросив учебу и мать. Девочка уехала из дома на такси. Уточнялось, что у несовершеннолетней раньше не было проблем ни в школе, ни дома, а личность виртуального жениха устанавливается.

Фото: архив ИА «Высота 102»