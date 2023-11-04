Общество

Под Волгоградом к жениху из соцсетей сбежала 12-летняя девочка

Общество 04.11.2023 21:09
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04.11.2023 21:09


Школьница из Светлоярского района Волгоградской области отправилась к жениху в Пензу, бросив учебу и мать, сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно SHOT, шестиклассницей еще днем 1 ноября после уроков было вызвано такси из дома в селе Дубовый Овраг. Предположительно, девочка направилась в сторону вокзала. Мама подростка знает лишь то, что дочь захотела выйти замуж за какого-то парня из Пензы, с которым она, скорее всего познакомилась в Сети. 

Уточняется, что у девочки-подростка раньше не было проблем ни в школе, ни дома, а личность виртуального жениха устанавливается. 

Редакция информагентства направила запрос в правоохранительные органы. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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