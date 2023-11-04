Под Волгоградом к жениху из соцсетей сбежала 12-летняя девочка

Школьница из Светлоярского района Волгоградской области отправилась к жениху в Пензу, бросив учебу и мать, сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно SHOT, шестиклассницей еще днем 1 ноября после уроков было вызвано такси из дома в селе Дубовый Овраг. Предположительно, девочка направилась в сторону вокзала. Мама подростка знает лишь то, что дочь захотела выйти замуж за какого-то парня из Пензы, с которым она, скорее всего познакомилась в Сети.

Уточняется, что у девочки-подростка раньше не было проблем ни в школе, ни дома, а личность виртуального жениха устанавливается.

Редакция информагентства направила запрос в правоохранительные органы.

Фото: архив ИА «Высота 102»