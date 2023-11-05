Упавшая с 9-го этажа волгоградская школьница четвертый день борется за жизнь

Все, что известно о трагедии, V102.RU сообщало в материале «Жители Волгограда винят в роковом падении двух девочек с крыши дома УК и соцсети».
Общество 05.11.2023 12:39
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05.11.2023 12:39
Все, что известно о трагедии, V102.RU сообщало в материале «Жители Волгограда винят в роковом падении двух девочек с крыши дома УК и соцсети».
Состояние школьницы, упавшей с крыши 9-этажки в Волгограде, остается крайне тяжелым. Об этом V102.RU сегодня, 5 ноября, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.Напомним, трагедия произошла вечером 2 ноября в Дзержинском районе Волгограда. Две школьницы упали с крыши девятиэтажки по ул. 51-гвардейская дивизия. 12-летняя девочка погибла на месте, а 14-летнюю с тяжелейшими травмами госпитализировали в больницу №25. За ее жизнь продолжают бороться врачи реанимации.
Все, что известно о трагедии, V102.RU сообщало в материале «Жители Волгограда винят в роковом падении двух девочек с крыши дома УК и соцсети».
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