Сидевшая на краю балкона «Волжских парусов» девушка попала на видео

В Ворошиловском районе Волгограда на видео попала сидевшая на краю балкона молодая девушка. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел накануне в высотке «Волжские паруса».

Короткий видеоролик сегодня, 4 ноября, стал расходиться по пабликам в Сети. На кадрах — молодая особа сидит на балконе общего пользования, свесив ноги. По не подтвержденной официально информации, девушка после окрика сбежала в подъезд, а сам инцидент произошел на уровне 22-го этажа.

Напомним, что жители Волгограда до сих пор не могут прийти в себя от жуткой истории с падением двух школьниц 12-ти и 14-ти лет с крыши девятиэтажки в микрорайоне Жилгородок в Дзержинском районе. Горожане винят в смертельной трагедии УК и соцсети.

Видео: «Жесть Волгограда» / t.me