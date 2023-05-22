Общество

«Он год числился пропавшим без вести»: в Волгоградской области похоронили погибшего в Мариуполе Александра Кубанцева

Общество 22.05.2023 15:21
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22.05.2023 15:21


Сегодня, 22 мая в Котово Волгоградской области простились с Александром Кубанцевым, погибшим более года назад в Мариуполе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Маяк», Александру был 21 год.  Юноша стал контрактником сразу после окончания срочной службы. 
- Разведчик-пулеметчик взвода глубинной разведки рядовой Кубанцев Александр пал смертью храбрых 30 марта 2022 года при взятии завода «Азовсталь» в Мариуполе, проявив героизм и отвагу в неравном бою, - говорится в некрологе. 
Александр  представлен посмертно к Ордену Мужества. До СВО он был награжден медалью участника военной операции в Сирии.

Как стало известно V102.RU, Александр долгое время числился пропавшим без вести. 
– Проводили несколько ДНК-экспертиз, но ни одна не подтвердила, что это Сашины останки, – рассказал источник в администрации района. – Только недавно нашли новую братскую могилу и всех, кто там был похоронен, идентифицировали. Там оказался и Саша. 

На похороны пришли десятки котовчан, кто знал Александра и его семью. Саша был единственным сыном у мамы. 
Фото: газеты «Маяк» и читателей V102.RU

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