«Он год числился пропавшим без вести»: в Волгоградской области похоронили погибшего в Мариуполе Александра Кубанцева
Общество 22.05.2023 15:21
0
22.05.2023 15:21
Сегодня, 22 мая в Котово Волгоградской области простились с Александром Кубанцевым, погибшим более года назад в Мариуполе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную газету «Маяк», Александру был 21 год. Юноша стал контрактником сразу после окончания срочной службы.
- Разведчик-пулеметчик взвода глубинной разведки рядовой Кубанцев Александр пал смертью храбрых 30 марта 2022 года при взятии завода «Азовсталь» в Мариуполе, проявив героизм и отвагу в неравном бою, - говорится в некрологе.
Александр представлен посмертно к Ордену Мужества. До СВО он был награжден медалью участника военной операции в Сирии.
Как стало известно V102.RU, Александр долгое время числился пропавшим без вести.
– Проводили несколько ДНК-экспертиз, но ни одна не подтвердила, что это Сашины останки, – рассказал источник в администрации района. – Только недавно нашли новую братскую могилу и всех, кто там был похоронен, идентифицировали. Там оказался и Саша.
На похороны пришли десятки котовчан, кто знал Александра и его семью. Саша был единственным сыном у мамы.
Фото: газеты «Маяк» и читателей V102.RU
В Сурском сквере в центре Волгограда заложили фонтан и уже строят дорожки22.05.2023 18:34
Общество 22.05.2023 18:34
В волгоградском регионе продолжается акция за здоровое питание в школе и дома22.05.2023 18:06
Общество 22.05.2023 18:06
Арсену Мелконяну отменили приговор по делу об убийстве в Волгограде Романа Гребенюка22.05.2023 13:41
Общество 22.05.2023 13:41
Губернатор Бочаров поручил обезопасить волгоградских детей во время летнего отдыха22.05.2023 13:02
Общество 22.05.2023 13:02
В трансформаторной подстанции в Волгограде нашли обезображенный труп22.05.2023 10:55
Общество 22.05.2023 10:55
ЦГМС: в Волгоградской области ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер22.05.2023 10:00
Общество 22.05.2023 10:00
Из реальности — в мечту. В Волгоградской области открывают уникальный объект агротуризма22.05.2023 09:12
Общество 22.05.2023 09:12
В Волжском 22 мая организуют поиски пропавшей 22-летней девушки22.05.2023 08:08
Общество 22.05.2023 08:08
Волгоградцам пообещали дождь с грозой в начале недели21.05.2023 21:38
Общество 21.05.2023 21:38
В Волгоградской области 23 мая объявят сухой закон21.05.2023 20:31
Общество 21.05.2023 20:31
«Здесь я будто бы оживаю»: преподаватель из Кубы задумалась о переезде в Волгоград21.05.2023 19:07
Общество 21.05.2023 19:07
«Ты должен быть крут»: волгоградец второй раз поборется за титул «Суперниндзя»21.05.2023 16:23
Общество 21.05.2023 16:23
Скрытый вредитель появился на посевах озимой пшеницы на юге Волгоградской области21.05.2023 09:00
Общество 21.05.2023 09:00
«Ушел из мирной жизни в самое пекло»: бизнесмен из Волгограда Юрий Касухин погиб под Артемовском21.05.2023 08:15
Общество 21.05.2023 08:15
Подтверждает МЧС: жару до +27 обещают в Волгоградской области 21 мая21.05.2023 07:51
Общество 21.05.2023 07:51