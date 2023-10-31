



Как сообщает сайт ДумаТВ на пленарном заседании Госдумы Первый зампред Комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов обратил внимание, что жителей волжских регионов беспокоит проблема обмеления реки.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету ГД по экологии взять вопрос на контроль, найти причины этой проблемы, а также пригласить представителей компании «РусГидро» и Федерального агентства водных ресурсов в Госдуму.

– Надо разобраться, в чем причина обмеления Волги: в работе шлюзов или в каких-то других проблемах, – отметил Вячеслав Володин.

Также он поручил профильному Комитету пригласить в Государственную Думу руководителей компании «РусГидро» и Федерального агентства водных ресурсов выступить по данному вопросу.

– Они расскажут, что произошло, как они с этим вопросом справляются, как они будут решать проблему, – подчеркнул спикер ГД.

Фото: пресс-служба Госдумы