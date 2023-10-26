В предстоящую ночь волгоградцев испытают снегом и дождем

В Волгоградской области продолжает бушевать непогода. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, предстоящая ночь станет настоящим испытанием для жителей региона.

— Ночью в отдельных районах прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможен туман. Ночью и утром в отдельных районах налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. Ветер южного направления с порывами до 17-22 м/с. В ночные часы температура упадет до +2...-3 °С, по югу области будет +6...+11 °С. Днем 27 октября в регионе всего +3...+8 °С, в отдельных южных районах столбики термометров покажут +9...+14 °С, – заявляют синоптики.

В Волгограде, как уточняют волгоградские прогнозисты, ночью пройдет умеренный дождь.

— Днем установится облачная с прояснениями погода, не исключен небольшой дождь, временами туман. Ветер юго-восточный с порывами до 15-20 м/с. Ночью за окном +1...+3 °С, в дневные часы температура не поднимется выше +9...+11 °С, — добавили в Волгоградском гидрометцентре.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»