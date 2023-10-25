«Стояла на своем и на люке»: в Волгограде отельер встал на путь исправления после скандала

Владелец четырехзвездочного отеля в Дзержинском районе Волгограда несколько месяцев не оплачивал потребленную воду. В результате, сообщают «Концессии водоснабжения», предприниматель накопил долгов на сумму порядка 19 тыс. рублей. Накануне к нему нагрянули гости. Правда, не те, которых ожидают обычно в подобных заведениях.

Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ресурсоснабжающей компании, когда сотрудники ЖКХ пришли осмотреть системы водоснабжения и напомнить о задолженности, их встречала на пороге отеля представитель индивидуального предпринимателя. Женщина, со слов коммунальщиков, очевидно, оказалась не рада визиту – вставала на люк, скандалила, препятствуя работе контролеров.

– Сотрудники «Концессии водоснабжения» пытались объяснить, что безответственное поведение вскоре приведет к прекращению подачи ресурса, но в ответ женщина вызвала полицию, – рассказали в компании. – В свою очередь, ресурсоснабжающая организация начала готовить инструменты для прекращения подачи воды.

На следующий день, уточняют в пресс-службе РСО, владелец отеля все же оплатил долг. Перспектива оставить заведение без воды, а, значит, и без постояльцев, сулила ему куда более серьезные убытки, нежели плата по счетам.

– По статистике за 2023 год, всего волгоградцы задолжали за потребленные тепло и воду около 2 млрд рублей. Средний долг за коммунальные услуги у жителей МКД составляет 20 тысяч рублей, а владельцы частных домов в среднем должны ресурсоснабжающей компании около 27 тысяч рублей, – приводят вдогонку печальную статистику коммунальщики.

Также в компании напоминают о расширении перечня сервисов, с помощью которых можно подать заявку на технологическое присоединение и приобрести право пользования ресурсом. Так, подать заявку на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения теперь можно не только через Центр обслуживания клиентов в главном здании «Концессий водоснабжения», но и по электронной почте (info@investvoda.ru), Почтой России по адресу Пархоменко 47а, через МФЦ своего района. Также это можно сделать в «Личном кабинете» на Госуслугах, через участки по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» (кроме участков на мкр. Максимка и р.п. Городище), через Центр обслуживания клиентов и в электронном виде на сайте «Подать заявку на технологическое присоединение».