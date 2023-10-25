Резкая смена погоды ожидается на территории Волгоградской области в ближайшие сутки. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, в связи с прохождением системы атмосферных фронтов, связанных с атлантическим циклоном, в ночь на 26 октября и на следующий день 27 октября прогнозируется снег, мокрый снег и снег с дождем.

Осадки в виде снега будут преимущественно в северных районах области. В южных пройдет дождь.

- Прогнозируется усиление восточного, юго-восточного ветра в порывах 15-20 м/с, по северу области метели. Ожидается ухудшение видимости в осадках, туманах, метелях до 300-800 метров, на дорогах гололедица, по северу области местами снежные заносы, - сообщили в МЧС.

В связи с ухудшением погодных условий ночью 26 октября температура понизится до -1…-6º, днем до -1...+4º, по югу ночью от 0...+5; днем +5...+10º.

27 октября ночью ожидается +4...+9º, местами -3...+2º; днем +7...12º, по северу 0...+5º.