Общество

В Волгограде ищут пропавшего 18 июля мужчину с черным рюкзаком

Общество 22.10.2023 17:02
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22.10.2023 17:02

В Волгограде продолжаются поиски пропавшего в середине июля мужчины. Как сообщает V102.RU, 36-летний мужчина вышел из дома и бесследно исчез. 

— Пропал Иван Викторович Баденко. С 18 июля 2023 года его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».   

Приметы пропавшего горожанина:  

рост 170 сантиметров 

худощавое телосложение 

волосы светлые 

глаза зеленые 

В день пропажи волгоградец был одет спортивнй костюм черного цвета, на ногах — черные кроссовки. С собой у мужчины черный рюкзак. Если вы располагаете сведениями, способными помочь поискам, просьба связаться с координатором волонтеров по номеру 8 906 167 94 44. 

Фото: «Лиза Алерт» / vk.com

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