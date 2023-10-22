В Волгограде ищут пропавшего 18 июля мужчину с черным рюкзаком

В Волгограде продолжаются поиски пропавшего в середине июля мужчины. Как сообщает V102.RU, 36-летний мужчина вышел из дома и бесследно исчез.
— Пропал Иван Викторович Баденко. С 18 июля 2023 года его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего горожанина:
рост 170 сантиметров
худощавое телосложение
волосы светлые
глаза зеленые
В день пропажи волгоградец был одет спортивнй костюм черного цвета, на ногах — черные кроссовки. С собой у мужчины черный рюкзак. Если вы располагаете сведениями, способными помочь поискам, просьба связаться с координатором волонтеров по номеру 8 906 167 94 44.
Фото: «Лиза Алерт» / vk.com
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