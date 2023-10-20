Общество

Волгоградцы могут столкнуться с проблемами при входе на Госуслуги

Общество 20.10.2023 16:53
0
20.10.2023 16:53


Минцифры сегодня, 20 октября, предупредило жителей Волгоградской области о предстоящих изменениях в работе Госуслуг. С 28 октября, по сведениям министерства, начнет работу двухфакторная аутентификация. В случае, если второй фактор не будет подключен пользователями в установленные сроки, доступ к ресурсу будет временно ограничен. 

– С 28 октября пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные, например, номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты, – поясняют в Минцифры. –  Сделать это можно в разделе «Безопасность», выбрав «Вход с подтверждением». У тех, кто не установит второй фактор в этот визит, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты. Пока не будет выбран один из них, воспользоваться Госуслугами не получится. 

Разработчики предупреждают, что в будущем в настройках на портале можно будет внести изменения и выбрать иной способ защиты также в разделе «Безопасность». 

– Пользователям предлагается три варианта дополнительной защиты: код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР) и вход по биометрии, – напоминают в министерстве. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.10.2023 17:36
Общество 20.10.2023 17:36
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2023 16:43
Общество 20.10.2023 16:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.10.2023 16:42
Общество 20.10.2023 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.10.2023 12:38
Общество 20.10.2023 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2023 11:07
Общество 20.10.2023 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2023 09:51
Общество 20.10.2023 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2023 09:17
Общество 20.10.2023 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
20.10.2023 08:02
Общество 20.10.2023 08:02
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 21:57
Общество 19.10.2023 21:57
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 21:24
Общество 19.10.2023 21:24
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 19:50
Общество 19.10.2023 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 18:15
Общество 19.10.2023 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 17:10
Общество 19.10.2023 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 16:34
Общество 19.10.2023 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
19.10.2023 15:43
Общество 19.10.2023 15:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:36
Колесо обозрения в Волжском и еще 19 аттракционов выставили на торгиСмотреть фотографии
16:53
Волгоградцы могут столкнуться с проблемами при входе на ГосуслугиСмотреть фотографии
16:43
Столовые волгоградских школ украсили плакатами со словами благодарности поварамСмотреть фотографии
15:51
В Волгоградской области экодобровольцы высадили 42 000 деревьевСмотреть фотографии
15:01
На площадке размещения промышленных отходов ВТЗ развивают уникальный для России проектСмотреть фотографии
14:42
Зам управляющего «Покупочки» под Волгоградом восемь раз обокрал магазинСмотреть фотографии
13:56
«Интересно в контексте Госсовета». Эксперты о визитах в Волгоград чиновников из Москвы и развитии транспортаСмотреть фотографии
13:00
В городах России проведут военно-патриотические шоу с показом боевой техникиСмотреть фотографии
12:38
Губернатор Бочаров и начальник ПривЖД Альмеев подписали соглашениеСмотреть фотографии
12:03
В поселке под Волгоградом ревнивица убила кочергой любовникаСмотреть фотографии
11:07
Честное слово – они поехали! Волгоградцы пропустили запуск скоростного трамваяСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
В Волгоградской области ГАЗ в станице задавил 60-летнего рабочегоСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде нашли пропавшего 8 октября в Жилгородке охранникаСмотреть фотографии
09:47
ФСБ задержала возле Волжской ГЭС троих мужчин с подводным снаряжениемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:17
«Отстреливался до последнего»: в Волгограде назовут улицу в честь Героя России Дениса ЗоринаСмотреть фотографии
08:55
Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 35%Смотреть фотографии
08:22
Это неконкурентно: пожарным из Котово предложили только один внедорожник за 4,3 млн рублейСмотреть фотографии
08:02
Волгоградцы остановили строительство незаконной стоянки под своими окнамиСмотреть фотографии
21:57
Расписание электричек меняют в Волгоградской области из-за ремонта ж/д путейСмотреть фотографии
21:24
ЦГМС: в Волгоградской области к концу недели зарядят дождиСмотреть фотографии
21:00
Обидная ничья: «Динамо-Синара» поделило очки с клубом из МайкопаСмотреть фотографии
20:38
Судьба знаменитой астраханской воблы взволновала ученыхСмотреть фотографии
20:33
ЦБ: инфляцию в Волгоградской области подстегнул слабый рубль и дорогая нефтьСмотреть фотографии
20:06
Сотрудник маркетплейса наловчился дурачить доверчивых покупателейСмотреть фотографии
19:50
Именем Алексея Нагина назовут новую улицу в Дзержинском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:46
Упавшему с лошади волгоградцу потребовалась срочная трепанацияСмотреть фотографии
18:15
Семьям погибших в СВО волгоградцев вручили 12 орденов МужестваСмотреть фотографии
18:11
В Волгограде осудили пятерых военных, откупившихся от участия в СВОСмотреть фотографии
17:10
Свершилось, но есть подвох: в Волгограде 20 октября запустят скоростной трамвай до ВГТЗСмотреть фотографии
16:34
Досрочные выборы пройдут 20-22 октября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 