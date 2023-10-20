Волгоградцы могут столкнуться с проблемами при входе на Госуслуги





Минцифры сегодня, 20 октября, предупредило жителей Волгоградской области о предстоящих изменениях в работе Госуслуг. С 28 октября, по сведениям министерства, начнет работу двухфакторная аутентификация. В случае, если второй фактор не будет подключен пользователями в установленные сроки, доступ к ресурсу будет временно ограничен.

– С 28 октября пользователи портала смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные, например, номер телефона, и определиться с выбором дополнительной защиты, – поясняют в Минцифры. – Сделать это можно в разделе «Безопасность», выбрав «Вход с подтверждением». У тех, кто не установит второй фактор в этот визит, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты. Пока не будет выбран один из них, воспользоваться Госуслугами не получится.

Разработчики предупреждают, что в будущем в настройках на портале можно будет внести изменения и выбрать иной способ защиты также в разделе «Безопасность».

– Пользователям предлагается три варианта дополнительной защиты: код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР) и вход по биометрии, – напоминают в министерстве.