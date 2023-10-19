



В Дзержинском районе Волгограда накануне прошла экологическая акция «Вода России». Неравнодушные жители, волонтеры, представители власти и общественных объединений провели последние теплые осенние дни на свежем воздухе — волгоградцы собрали целый самосвал мусора, который образовался на стихийной свалке в балке по улице Колпинской, 1а. Мероприятие организовал новый региональный оператор по обращению с ТКО «ЭкоЦентр».

— Сегодня мы здесь вместе с жителями, которых тоже беспокоит состояние этого водоема, вместе с волонтерами, с комитетом природных ресурсов, с администрацией Дзержинского района Волгограда и, конечно, нам с организацией этого мероприятия помог «ЭкоЦентр» — это наш на сегодняшний момент региональный оператор. И наша инициатива, которую мы принимали вместе с жителями, сегодня реализуется, — отметила руководитель Экологического совета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева. — Когда здесь будут завершены все работы, мы увидим здесь совсем другое состояние.







По словам Ирины Соловьевой, после того как территорию приведут в порядок, здесь станет возможным организовать парковое пространство.

— Я благодарна людям, которые сегодня вышли, тем, кто организовал это и, конечно же, волонтерскому движению, которое всегда у нас очень активно. И вообще в принципе молодежи здесь много. Это очень важно, потому что это все в интересах поколений, как сегодняшних, особенно молодых, так и будущих, — добавила глава Экосовета.





Под бодрый диджейский сет волонтеры вместе с общественниками надели защитные перчатки и буквально ринулись в бой с отходами. Старая мебель, пластик, стекло, упаковка, шланги, бытовая техника — за 10 минут первые полные мешки с мусором уже стояли и ждали самосвала.

70 добровольцев и один экокот, случайно выбежавший на звуки музыки из подъезда, ударно поработали и заслужили порцию горячего чая с булочками.





— Знаете, все эти отходы, которые мы наблюдаем здесь, можно заметить в любых других местах. Это пластиковые бутылки, стеклянные бутылки. На самом деле они очень опасны даже для простых жителей, которые здесь гуляют, — заявил первый заместитель директора филиала ООО «ЭкоЦентр» Рашид Тугушев. — Обратите внимание, что буквально за 15 минут нашей работы, мы уже собрали больше шести мешков мусора. Несмотря на то, что наша компания «ЭкоЦентр» второй месяц как является регоператором, мы проводим не первое подобное мероприятие с участием волонтерских движений да и просто граждан, которые не могут остаться в стороне.





Как подчеркнула исполняющая обязанности заместителя председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Дарья Казанкова, прошедшая акция «Вода России» — самое масштабное меропряитие с участием волонтеров на территории Волгоградской области.

— Регион является активным участником акции с 2014 года, а с 2019-го акция проводится в рамках федерального проекта и одноименного регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Только за этот год проведено больше 467 мероприятий, очищено около 500 километров берегов водоемов от мусора, собрано более 2000 кубометров отходов, — отметила Казанкова.

Напомним, что 28 сентября в Дзержинском районе состоялось выездное совещания Экологического совета, в ходе которого обсуждались вопросы ликвидации стихийной свалки в Колпинской балке, вовлечения в производственный цикл вторсырья и утилизации строительных отходов.

Видео и фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»



