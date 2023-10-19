



В Волгограде стало известно название компании, которая до 2030 года будет осуществлять пассажирские перевозки на автобусных маршрутах. Как сообщает ИА «Высота 102», контракт с властями по итогам аукциона подпишет ООО «Волгоградский автобусный парк». Именно эта организация освоит за семь лет сумму в размере 11 854 988 172 рублей 80 копеек.

Напомним, что конкурс на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, был объявлен 26 сентября. 16 октября ИА «Высота 102» сообщало о подведении итогов торгов, на которые, как выяснилось, заявился лишь один участник. Организация, предложившая свои услуги по максимально возможной цене, и была признана конкурсной комиссией победителем в соответствии с законодательством.

Возить волгоградцев по шести автобусным маршрутам (№ 25 «ул.им.Мясникова - ТРЦ «Акварель»; № 88«ЖД Вокзал Пос.М.Горького»; № 6 «ЖД Вокзал-Аэропорт»; № 35 «Больничный комплекс – Речпорт»; № 55 «ДК «Строитель» - Детский Центр»; № 59 «Школа № 61 – Технологический колледж») «Волгоградский автобусный парк» должен будет на 136-ти автобусах большой вместимости – таково одно из главных условий контракта. Один месяц работы организации будет обходиться в 141 130 811 рублей.

– Это будет первый брутто-контракт, заключенный муниципалитетом в области транспортных перевозок. Согласно договору, перевозчик обязан будет перечислять всю собранную с пассажиров выручку в бюджет города, а администрация города оплачивать выполнение рейсов по маршрутам, – уточняют в администрации Волгограда. – В такой системе оплата работы перевозчиков зависит не от числа перевезенных пассажиров, а заинтересован в точном выполнении задания в виде количества рейсов и пройденных километров.

Отметим, что по данным системы СПАРК, ООО «Волгоградский автобусный парк» располагает на сегодня 335 автобусами моделей «ЛИАЗ» и «ПАЗ», а также автобусами VOLGABUS, поставленными в апреле и августе текущего года. В настоящее время компания продолжает исполнение контракта, заключенного с городским департаментом в мае 2023 года на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам №№ 61, 61А, 43, 68 и 79. В данном случае сумма контракта составляет 38 580 738 рублей.

К исполнению обязанностей после подписания контракта на сумму 11,8 млрд рублей организация преступит с 1 декабря текущего года.