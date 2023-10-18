Общество

В Волгограде взявших влево дальнобойщиков «наградили» штрафами

Общество 18.10.2023 14:28
0
18.10.2023 14:28


За движение по третьей полосе в Волгограде полицейские выписали штрафы водителям большегрузов. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне, 17 октября, на Третьей продольной магистрали инспекторы проверяли дальнобойщиков на знание ПДД. 



– Правила дорожного движения предъявляют к грузовикам особые требования при выборе полосы движения. В населенных пунктах действует ограничение для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн. На дорогах с тремя полосами и более такие грузовики могут занимать крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота, – напоминают в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Накануне в ходе рейда сотрудниками Госавтоинспекции выявлены нарушения, допускаемые водителями большегрузов при выборе полосы движения.  

В главке полиции также добавляют, что перемещение грузовых автомобилей по третей полосе не только является нарушением ПДД, но и приводит к снижению безопасности и эффективности движения.

– По всем зафиксированным нарушениям составлены административные протоколы. Штраф за движение по третьей полосе на грузовике составляет 1 500 рублей по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, – сообщают в волгоградском ГУ МВД России. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.10.2023 19:22
Общество 18.10.2023 19:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2023 17:50
Общество 18.10.2023 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2023 16:00
Общество 18.10.2023 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2023 15:04
Общество 18.10.2023 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2023 14:34
Общество 18.10.2023 14:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.10.2023 14:15
Общество 18.10.2023 14:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.10.2023 13:17
Общество 18.10.2023 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2023 12:11
Общество 18.10.2023 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2023 10:50
Общество 18.10.2023 10:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.10.2023 10:43
Общество 18.10.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2023 10:23
Общество 18.10.2023 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2023 09:25
Общество 18.10.2023 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2023 19:42
Общество 17.10.2023 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
17.10.2023 18:43
Общество 17.10.2023 18:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.10.2023 18:06
Общество 17.10.2023 18:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:22
Волгоградцам зимой в ЦПКиО обещают в три раза больше удовольствийСмотреть фотографии
19:00
Волгоградец отобрал у 83-летнего старика в подъезде последние деньгиСмотреть фотографии
18:33
«Динамо-Синара» 19 октября проведет восьмой матч в МайкопеСмотреть фотографии
18:14
Волгоградцам подарят новую аллею, если соберут 100 тонн макулатурыСмотреть фотографии
17:50
Какие льготы и выплаты положены мобилизованным, контрактникам и добровольцам СВОСмотреть фотографии
16:54
Как сохранить сим-карту и не попасться мошенникамСмотреть фотографии
16:44
Ремонтные бригады Концессий в Волгограде усилили новыми экскаваторамиСмотреть фотографии
16:00
Волгоградцев предупредили об овощах с нитратами от предприятия-«призрака»Смотреть фотографии
15:04
Линию СТ в Волгограде готовят к открытию ударными темпами – фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:39
Волгоградский «Ротор» вылетел из Кубка РоссииСмотреть фотографии
14:34
«Горячее мнение»: в Волгограде прошло первое ток-шоу о школьном питании для родителейСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде взявших влево дальнобойщиков «наградили» штрафамиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:15
Изучаем китайский. Где в Волгограде поменять автомобиль с пробегом на новенький внедорожникСмотреть фотографии
13:17
Переоделась в камуфляж. Полиция просит помощи в розыске 24-летней девушки со шрамомСмотреть фотографии
12:28
Подавившийся яйцом волгоградец умер на глазах у семьиСмотреть фотографии
12:11
Волгоградец заплатил за выезд из России 950 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:08
Андрей Бочаров пообщался с волгоградцами из разрушенного взрывом домаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:53
Подозреваемого в убийстве рецидивиста поймали в лесополосе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:50
ВТЗ продолжает исследовательские работы для достижения углеродной нейтральностиСмотреть фотографии
10:43
Мэрия Волгограда подала в суд на поставщика троллейбусов на автономном ходуСмотреть фотографии
10:23
Бочаров пообещал новые квартиры волгоградцам после взрыва на ул. ТитоваСмотреть фотографии
09:50
«Красный Октябрь» готов к отопительному сезонуСмотреть фотографии
09:49
Под Волгоградом женщина в пьяном угаре оговорила супруга на статьюСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде начался снос заброшенного Дома молодежиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:07
Tele2 приглашает студентов ВолгГТУ разработать цифровые проекты и выиграть стипендиюСмотреть фотографии
21:40
Отсрочку от призыва в армию в РФ предлагают давать сельским врачам и учителямСмотреть фотографии
21:13
РПН: в результате ЧП в Котово нефтью залили сельскохозяйственные землиСмотреть фотографии
20:53
Волгоградский «Ротор» 18 октября сыграет кубковый матч во ВладивостокеСмотреть фотографии
20:38
Огненный столб в черном дыму: под Волгоградом сгорел дом и гаражСмотреть фотографии
20:04
Научный центр требует сравнять с землей детскую площадку в ЖК «Колизей» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
 