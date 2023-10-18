В Волгограде взявших влево дальнобойщиков «наградили» штрафами





За движение по третьей полосе в Волгограде полицейские выписали штрафы водителям большегрузов. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне, 17 октября, на Третьей продольной магистрали инспекторы проверяли дальнобойщиков на знание ПДД.





– Правила дорожного движения предъявляют к грузовикам особые требования при выборе полосы движения. В населенных пунктах действует ограничение для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн. На дорогах с тремя полосами и более такие грузовики могут занимать крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота, – напоминают в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Накануне в ходе рейда сотрудниками Госавтоинспекции выявлены нарушения, допускаемые водителями большегрузов при выборе полосы движения.

В главке полиции также добавляют, что перемещение грузовых автомобилей по третей полосе не только является нарушением ПДД, но и приводит к снижению безопасности и эффективности движения.

– По всем зафиксированным нарушениям составлены административные протоколы. Штраф за движение по третьей полосе на грузовике составляет 1 500 рублей по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, – сообщают в волгоградском ГУ МВД России.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области