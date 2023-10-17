Общество

В Волгограде по новым рельсам СТ пустили движение. Пока без пассажиров

Общество 17.10.2023 17:17
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17.10.2023 17:17


В Волгограде сегодня, 17 октября, на участке линии скоростного трамвая, где с июня 2023 года перекладывали рельсы и шпалы, наконец запустили движение. По информации мэрии, пока, правда, о перевозке пассажиров речи не идет – новое полотно тестируют пустые вагоны. 

– На реконструированном участке наземной линии скоростного трамвая стартовало движение электротранспорта –  специалисты АО «Электротранспорт Плюс» приступили к обкатке нового пути и контактной сети. После проведения этой обязательной процедуры скоростной трамвай начнет работать в своих обычных границах – от станции «Ельшанка» до конечной «ВГТЗ», – сообщили в администрации Волгограда. – Ранее специалисты завершили основные работы по реконструкции трамвайного полотна на 3-километровом участке наземной линии СТ от станции «Завод «Баррикады» до станции «Ул. 39-й Гвардейской».

В перечень выполненных работ, уточняют чиновники, вошло строительство нового трамвайного полотна и укладка балластной призмы для регулировки высоты пути. Кроме того смонтирована новая контактная сеть, обустроены три трамвайных переезда с резинокордовым настилом. 

– Рабочие продолжают обустройство новых остановочных площадок и установку павильонов – уже завершен их монтаж на станциях «Завод Баррикады» и «Гимназия №14», – добавляют в мэрии. – Мероприятия по обеспечению технологии бесшовного пути в соответствии с планом будут организованы после открытия движения в период технологических окон.

Дату, когда по линии СТ запустят полноценное движение, в администрации Волгограда пока держат в секрете. Меж тем, кондукторы в курсирующих до ЦПКиО вагонах делятся информацией о том, что это произойдет до конца текущей недели. 

Фото: Антон Ольховатский

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