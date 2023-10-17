Священника в Волгоградской области извергли из сана

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение о лишении сана иерея Александра Власова, передает V102.RU. Как сообщили в Волгоградской епархии, Власов был извержен из священного сана решением церковного суда Волгоградской епархии от 28 марта текущего года в связи с нарушением 15 Правила Святых Апостолов (оставление места служения).

- Решение утверждено Святейшим Патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ в соответствии со ст. 5 IX Устава Русской Православной Церкви, - сообщили в Волгоградской епархии.

В открытых источниках сообщается, что ранее иерей Александр Власов был настоятелем храма Преподобных Сергия и Германа Валаамских на Красноармейском кладбище в Волгограде.