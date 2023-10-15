Скончался бывший вратарь волгоградского «Ротора»

На 53-м году ушел из жизни бывший вратарь волгоградского «Ротора» и волжского «Торпедо» Виктор Гузь. Печальное сообщение опубликовано в соцсетях Академии московского ЦСКА, где Гузь долгое время работал тренером голкиперов, сообщает V102.RU.

Виктор Александрович начинал свою карьеру в волжском «Торпедо» в конце 80-х годов. Затем выступал за волгоградский «Ротор», но вскоре вернулся в «Торпедо» и провел там несколько сезонов подряд до конца 1998 года и сыграл больше ста матчей за клуб. Кроме того, Гузь защищал цвета астраханского «Волгаря», «Газовика» из Оренбурга, подмосковного «Космоса» и нескольких коллективов из Казахстана. В 1987 году выиграл чемпионат мира среди юниоров в составе сборной СССР в Канаде.

После завершения карьеры футболиста Гузь стал тренером. В частности, он трудился в штабе Артема Куликова в волжской «Энергии» и волгоградской «Олимпии» несколько лет назад, после чего перешел в систему клуба «Томь» на должность специалиста по работе с вратарями.



Фото: Академия ПФК ЦСКА





