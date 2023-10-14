В Волгоградской области создали совет по улучшению качества жизни

Возглавил совет первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев. Членами коллегиального органа стали также руководители ведомств администрации региона, представители банков, вузов, профсоюзов, Народного фронта, общественных организаций.
Общество 14.10.2023 08:18
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14.10.2023 08:18
Возглавил совет первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев. Членами коллегиального органа стали также руководители ведомств администрации региона, представители банков, вузов, профсоюзов, Народного фронта, общественных организаций.
Соответствующее постановление подписано в администрации Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, совет создан в целях реализации национальной социальной инициативы и внедрения регионального социального стандарта.Совет займется выработкой предложений по реализации социальных проектов в сфере доступности жилья, удобства общественных пространств, образования и т.д. Одна из задач созданной структуры – повышение качества жизни волгоградцев через совершенствование социальных услуг «с учетом проактивного и человекоцентричного подходов».
Возглавил совет первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев. Членами коллегиального органа стали также руководители ведомств администрации региона, представители банков, вузов, профсоюзов, Народного фронта, общественных организаций.
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