Общество

В Волгоградской области создали совет по улучшению качества жизни

Общество 14.10.2023 08:18
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14.10.2023 08:18


Соответствующее постановление подписано в администрации Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, совет создан в целях реализации национальной социальной инициативы и внедрения регионального социального стандарта.
Совет займется выработкой предложений по реализации социальных проектов в сфере доступности жилья, удобства общественных пространств, образования и т.д. Одна из задач созданной структуры – повышение качества жизни волгоградцев через совершенствование социальных услуг «с учетом проактивного и человекоцентричного подходов».
Возглавил совет первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Дорждеев. Членами коллегиального органа стали также руководители ведомств администрации региона, представители банков, вузов, профсоюзов, Народного фронта, общественных организаций.


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