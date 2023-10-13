В Волгограде запустили 92 котельные. Ждите первое тепло

В Волгограде сегодня, 13 октября, стартовал запуск котельных. Как сообщает V102.RU, по состоянию на 17.00 запущены 92 объекта.

— Запущены в работу 92 котельных, обеспечивающих ресурсом 1974 жилых дома с централизованным отоплением, включая муниципальный жилой фонд, ведомственные общежития, ТСЖ и ЖСК, — сообщили информагентству в ООО «Концессии теплоснабжения». — В том числе введены в работу 24 сезонные котельные, которые работают исключительно на подачу теплоносителя в осенне-зимний период.

Уточняется, что в число тепловых объектов, которые начали подавать ресурс как в соцучреждения, так и в многоквартирные дома, входит котельная кв. 1111 Кировского района.

Напомним, в этом году в котельной прошла модернизация. Была заменена запорная арматура тепловой камеры на тепломагистрали по улице Быстрова, а также заменены два насосных агрегата. Кроме этого, в зоне обслуживания котельной реконструированы участки сети большой протяженности.

Отметим, что мэрия Волгограда поставила задачу к 17 октября обеспечить подачу тепла во все жилые дома с централизованным отоплением. Подтопку соцобъектов в городе-герое начали уже с 9 октября.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»