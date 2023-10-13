Общество

В Волжском тепло пришло в половину домов

Общество 13.10.2023 08:06
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13.10.2023 08:06


794 дома в Волжском подключили к отоплению. Это более 50% от общего количества МКД с централизованным отоплением, сообщили V102.RU  в администрации городского округа.
Отопительный сезон стартовал в Волжском 11 октября. Подтопка учреждений социальной сферы началась 10 октября. Отопление было подключено во всех учреждениях здравоохранения. На данный момент тепло поступает также в 30 детских садов, 3 школы и гимназию.
На старте отопительного сезона волжане могут столкнуться с завоздушиванием внутридомовых коммуникаций, предупредили в мэрии. Зачастую это происходит в квартирах, где жильцы не живут постоянно или отсутствуют в момент старта подачи тепла, из-за этого тепло может не поступать в другие квартиры, через которые проходят общие коммуникации. В этих случаях управляющие организации должны связаться с собственниками жилья, чтобы устранить неполадки.
По вопросам организации отопления в комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского организована работа горячей линии, обращения принимаются по телефону 41-33-33.
Напомним, отопительный сезон уже начался в большей половине муниципалитетов региона. Волгоградцев просят потерпеть до 17 октября.


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