В Волжском тепло пришло в половину домов

На старте отопительного сезона волжане могут столкнуться с завоздушиванием внутридомовых коммуникаций, предупредили в мэрии. Зачастую это происходит в квартирах, где жильцы не живут постоянно или отсутствуют в момент старта подачи тепла, из-за этого тепло может не поступать в другие квартиры, через которые проходят общие коммуникации. В этих случаях управляющие организации должны связаться с собственниками жилья, чтобы устранить неполадки.
По вопросам организации отопления в комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского организована работа горячей линии, обращения принимаются по телефону 41-33-33.