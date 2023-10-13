В Волжском тепло пришло в половину домов





794 дома в Волжском подключили к отоплению. Это более 50% от общего количества МКД с централизованным отоплением, сообщили V102.RU в администрации городского округа. 794 дома в Волжском подключили к отоплению. Это более 50% от общего количества МКД с централизованным отоплением, сообщили V102.RU в администрации городского округа.

Напомним, отопительный сезон уже начался в большей половине муниципалитетов региона. Напомним, отопительный сезон уже начался в большей половине муниципалитетов региона. Волгоградцев просят потерпеть до 17 октября.





Отопительный сезон стартовал в Волжском 11 октября. Подтопка учреждений социальной сферы началась 10 октября. Отопление было подключено во всех учреждениях здравоохранения. На данный момент тепло поступает также в 30 детских садов, 3 школы и гимназию.На старте отопительного сезона волжане могут столкнуться с завоздушиванием внутридомовых коммуникаций, предупредили в мэрии. Зачастую это происходит в квартирах, где жильцы не живут постоянно или отсутствуют в момент старта подачи тепла, из-за этого тепло может не поступать в другие квартиры, через которые проходят общие коммуникации. В этих случаях управляющие организации должны связаться с собственниками жилья, чтобы устранить неполадки.По вопросам организации отопления в комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского организована работаобращения принимаются по телефону 41-33-33.