Общество

Андрей Бочаров работает в подшефном районе ЛНР

Общество 11.10.2023 11:45
0
11.10.2023 11:45


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проводит свой рабочий день в подшефном Станично-Луганском районе ЛНР, сообщили V102.RU в администрации региона.

- В центре внимания — реализация проектов развития на подшефной территории с участием волгоградского региона, - рассказали в ведомстве.


Один из таких объектов, где ведутся восстановительные работы, - Станично-Луганское территориальное медицинское объединение, которое обслуживает 50 тысяч человек. Это  многопрофильное учреждение  здравоохранения района было построено почти 40 лет назад и капитально не ремонтировалось, а потом еще и пострадало в результате обстрела. После осмотра объекта была подготовлена проектная документация и в апреле 2023 года начались ремонтные работы в неврологическом отделении, состояние которого было самым плачевным.


В настоящее время смонтированы сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, оформлены дверные проемы; выполнена перепланировка процедурных кабинетов, палат, коридоров и регистратуры; заменены окна; проведена внутренняя отделка. Готовность уже составляет 99% — весь комплекс работ планируют завершить до конца октября. На очереди - ремонт реанимационных палат и детского отделения.


Помимо помощи в восстановлении объектов, Волгоградская область продолжает на постоянной основе ежемесячно организованно направлять в Станично-Луганский район от 10 до 25 профильных специалистов для диагностики местного населения. 


- Мы будем продолжать нашу работу, как и договаривались с главой республики. Запланирован объем средств на этот год, на следующий. Будем поэтапно идти в решении вопросов развития здравоохранения, — сообщил Андрей Бочаров.


В текущем году в Станично-Луганском районе параллельно ведутся работы по возведению двух амбулаторий и трех ФАПов. Летом при поддержке Волгоградской ЦКДЛ здесь открыта современная лаборатория — за это время проведено более 44 тысяч исследований.

Шефство над Станично-Луганским районом Волгоградская область взяла в 2022 году. В тот же год волгоградские специалисты восстановили 62 социально важных объекта, в программу текущего года вошли еще 67.

Фото: администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.10.2023 11:54
Общество 11.10.2023 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.10.2023 09:47
Общество 11.10.2023 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2023 08:05
Общество 11.10.2023 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2023 07:57
Общество 11.10.2023 07:57
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2023 21:43
Общество 10.10.2023 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2023 20:56
Общество 10.10.2023 20:56
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2023 19:40
Общество 10.10.2023 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2023 18:52
Общество 10.10.2023 18:52
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2023 18:09
Общество 10.10.2023 18:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.10.2023 17:40
Общество 10.10.2023 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2023 16:58
Общество 10.10.2023 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2023 16:09
Общество 10.10.2023 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2023 15:27
Общество 10.10.2023 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2023 13:17
Общество 10.10.2023 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2023 12:28
Общество 10.10.2023 12:28
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:42
Закрытое после выборов городского собрание в Рудне «распечатали» после обращения к прокуроруСмотреть фотографии
11:54
Артисты «Царицынской оперы» подарят голоса героям «Маленького принца»Смотреть фотографии
11:51
Руслан Никитин уволился с поста заместителя главы ВолжскогоСмотреть фотографии
11:45
Андрей Бочаров работает в подшефном районе ЛНРСмотреть фотографии
10:53
Под Волгоградом «ГАЗель» влетела в фуру: водитель в больницеСмотреть фотографии
10:36
Угрожавший убить судью Мелконян лично явится на процесс в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:47
Село в Волгоградской области 11 октября завалило снегомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:16
Сады Придонья со вкусом заявили о себе на главном событии HoReCa-индустрииСмотреть фотографии
08:05
С надеждой и верой. Что происходит с реконструкцией линии СТ в Волгограде — фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
07:57
Во Фролово 12 октября начнется отопительный сезонСмотреть фотографии
21:43
Волгоградским чиновникам купят спецтелефоны для сохранения гостайныСмотреть фотографии
21:15
Устроившему дебош в самолете «Волгоград-Москва» астраханцу грозит 15 сутокСмотреть фотографии
20:56
В Волгоград съехались блогеры из 25 регионовСмотреть фотографии
20:30
В Волгограде назвали лучших в панкратионеСмотреть фотографии
19:40
«Я непростой человек»: пьяного дебошира сняли с рейса Волгоград — МоскваСмотреть фотографииCмотреть видео
19:23
Глава Волжского пообещал тепло в квартирах 11 октябряСмотреть фотографии
19:07
Стали известны подробности изнасилования подростков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:52
«Не дожил день до 26-летия»: в Волгоградской области простятся с погибшим на Украине кадровым офицеромСмотреть фотографии
18:09
С любыми ограничениями в связи с ростом заболеваемости COVID-19 не согласны 59% жителей ЮФОСмотреть фотографии
17:47
Неизвестный отправил в нокаут волгоградца и скрылся: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
На севере Волгограда перед пуском тепла модернизировали насосную станциюСмотреть фотографии
16:58
Глава комитета ЖКХ Волгоградской области Борис Коротков покинул свой постСмотреть фотографии
16:09
Крысы облюбовали заваленную мусором волгоградскую девятиэтажкуСмотреть фотографии
15:27
На Украине погиб 33-летний десантник из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:41
Какую пользу приносят кассовые чеки бизнесу X5 GroupСмотреть фотографии
13:57
Под Волгоградом педофил изнасиловал двух девочек-подростковСмотреть фотографии
13:35
Видео: в Волгограде молодой водитель рванул на красный и впечатался в BMWСмотреть фотографииCмотреть видео
13:17
В Камышине согрели рожениц, детей и пациентов инфекционкиСмотреть фотографии
12:28
Волгоградка стала победительницей международной премииСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде хулиган разбил камнем окно трамвая №3Смотреть фотографии
 