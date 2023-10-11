Андрей Бочаров работает в подшефном районе ЛНР

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проводит свой рабочий день в подшефном Станично-Луганском районе ЛНР, сообщили V102.RU в администрации региона.

- В центре внимания — реализация проектов развития на подшефной территории с участием волгоградского региона, - рассказали в ведомстве.





Один из таких объектов, где ведутся восстановительные работы, - Станично-Луганское территориальное медицинское объединение, которое обслуживает 50 тысяч человек. Это многопрофильное учреждение здравоохранения района было построено почти 40 лет назад и капитально не ремонтировалось, а потом еще и пострадало в результате обстрела. После осмотра объекта была подготовлена проектная документация и в апреле 2023 года начались ремонтные работы в неврологическом отделении, состояние которого было самым плачевным.





В настоящее время смонтированы сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, оформлены дверные проемы; выполнена перепланировка процедурных кабинетов, палат, коридоров и регистратуры; заменены окна; проведена внутренняя отделка. Готовность уже составляет 99% — весь комплекс работ планируют завершить до конца октября. На очереди - ремонт реанимационных палат и детского отделения.





Помимо помощи в восстановлении объектов, Волгоградская область продолжает на постоянной основе ежемесячно организованно направлять в Станично-Луганский район от 10 до 25 профильных специалистов для диагностики местного населения.





- Мы будем продолжать нашу работу, как и договаривались с главой республики. Запланирован объем средств на этот год, на следующий. Будем поэтапно идти в решении вопросов развития здравоохранения, — сообщил Андрей Бочаров.





В текущем году в Станично-Луганском районе параллельно ведутся работы по возведению двух амбулаторий и трех ФАПов. Летом при поддержке Волгоградской ЦКДЛ здесь открыта современная лаборатория — за это время проведено более 44 тысяч исследований.

Шефство над Станично-Луганским районом Волгоградская область взяла в 2022 году. В тот же год волгоградские специалисты восстановили 62 социально важных объекта, в программу текущего года вошли еще 67.

Фото: администрации Волгоградской области