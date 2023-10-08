Угрожавшие зарезать продавцов в Волгограде школьники снова отметились на видео

В Сети опубликовано продолжение видео, на котором несколько школьников угрожают зарезать продавцов в одном из магазинов. Как ранее стало известно V102.RU, видеосъемка производилась в подсобке «Покупочки» в Кировской районе Волгограда.





На кадрах дети, используя брань, откровенно издеваются над сотрудниками торговой сети, высказывая в их адрес оскорбления. В конце короткого ролика подростки в нецензурной форме обращаются к представителя правоохранительных органов.

Напомним, что ранее в ГУ МВД России по Волгоградской области прокомментировали опубликованное в открытом доступе видео с подростками. Выяснилось, что продавцы магазина заподозрили несовершеннолетних в мелком хищении и, вызвав полицию, завели детей в служебное помещение. В момент, когда кассир начала снимать нарушителей, подростки начали проявлять агрессию и грубить. Уточняется, что детей на самом деле было четверо, один из них остался за кадром.

Все четверо, одному из которых 11 лет, а остальным по 13, состоят на внутришкольном учете, в ПДН и районной комиссии по делам несовершеннолетних. Тем временем в соцсетях волгоградцы узнали в «героях» ролика учеников школы № 56.

Видео: «ЧП Волгоград» / t.me

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