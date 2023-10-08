Общество

«Иногда встречается даже у мужчин»: врач рассказала, как не пропустить рак груди

Общество 08.10.2023 17:11
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08.10.2023 17:11


Рак груди долгие годы остается одним из самых популярных онкозаболеваний. Удивительно, но иногда его обнаруживают даже у мужчин! Можно ли защититься от болезни и «нащупать» ее на ранней стадии, корреспонденты V102.RU спросили у заведующей ЦАОП Волгоградской областной больницы № 1 Татьяны Щетининой.

В последние годы рак стремительно молодеет. Увы, но пациентки в возрасте до 30 лет появляются в онкологическом отделении совсем не редко.

— Четверть ежегодно выявляемого рака приходится на рак молочных желез. В 1% случаев его диагностируют даже у мужчин, — подтверждает врач. — К сожалению,  болезнь молодеет. Сейчас онкология диагностируется даже у 25-летних девушек. Этому способствует и более качественная диагностика, и сохранение всех провоцирующих факторов. К ним относится изменение репродуктивного поведения молодой женщины, позднее наступление первой беременности или несколько абортов перед первыми родами, курение и избыточное употребление алкоголя. Определенный фон также создают гинекологические и эндокринные заболевания. 


Даже юным пациенткам волгоградские врачи рекомендуют держать руку на пульсе. С 18 лет девушкам следует ежемесячно прощупывать грудь сразу после менструации.

— Даже если девушка замечает у себя какое-то уплотнение, не стоит паниковать. Далеко не все  образования злокачественны. Встречаются и фиброаденомы, и диффузные мастопатии. И хотя самообследование играет очень важную роль в профилактике рака, окончательный диагноз может поставить только врач, — настаивает специалист. — При возникновении любых подозрений пациенткам нужно обратиться к гинекологу. После дополнительных обследований при необходимости к лечению подключатся онкологи.

«Поймать» болезнь на ранней стадии волгоградкам поможет не только самостоятельная диагностика, но и регулярные обследования у врача. Женщинам до 40 лет рекомендуют делать УЗИ молочных желез, а вот пациенткам постарше показана маммография.

— Практически везде, даже в самых отдаленных населенных пунктах, есть маммографы. В крупных городских центрах установлена супертехника, в районных больницах — чуть попроще. Тем не менее, маммографию там знают и проводят. Этот метод позволяет выявить заболевание даже на 1 стадии, — отмечает онколог. — До 40 лет маммография делается только по назначению врача. Пациенткам такого возраста лучше проходить УЗИ. И связано это даже не с рентгеновской нагрузкой, а со строением молочной железы. Женщинам от 40 до 50 лет в профилактических целях исследование назначается раз в два года. А вот волгоградкам старше 50 оно проводится ежегодно. В возрасте от 40 до 60 лет онкология возникает чаще всего, так как к этому времени в организме накапливается много генетических, иммунных, эндокринных «поломок».


Если тревожные опасения женщины все же подтвердились, онкологи советуют не зарывать голову в песок, а тут же начинать лечение. По словам Татьяны Щетининой, раку груди далеко не всегда противостоят облучением и курсами химиотерапии. 

— Рак молочных желез очень хорошо изучен. Кроме того, существует масса методов его лечения. На ранних стадиях проводятся органосохраняющие операции с одномоментным введением имплантов. В итоге на груди остается небольшой тоненький рубец, который ни в коей мере не калечит и не уродует женщину, — рассказывает Татьяна Щетинина. — Мы также назначаем препараты, которые действуют на организм достаточно аккуратно. Тут я не имею в виду тяжелые стадии заболевания, при которых требуются облучение и длительная химиотерапия. 

Многие раки молочных желез — они разнятся в том числе и по строению опухоли — поддаются гормональной терапии. Женщины хорошо переносят эти препараты и видят улучшения. То есть вариантов действительно много. Главная задача и самой пациентки, и нас, врачей, — выявить онкологию как можно раньше. 

Подготовила Виктория Чумакова 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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