Общество

На севере Волгограда выясняют причину потопа в одном из дворов

Общество 06.10.2023 10:45
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06.10.2023 10:45


В Тракторозаводском районе Волгограда один из дворов заливает текущая из канализационного люка вода. Как сообщили V102.RU местные жители, ключ забил в этой неделе возле многоквартирного дома №11 по улице Луговского.



– Сточные воды бьют ключом из колодца. Люди перекрывают сток досками и кирпичами, чтобы к их дому вода не затекала. Все течет к детской площадке, где местная жительница сама высадила много растений. Теперь роют канавы, чтобы вода уходила и это все не вымывала, – рассказали редакции жильцы многоквартирного дома.

По их словам, они звонили в районное ЖКХ, но на данный момент авария не ликвидирована и вода продолжает топить двор.

В Концессиях в ответ на запрос ИА «Высота 102» заверили, что аварийная бригада уже направлена по данному адресу для проведения обследования и устранения нарушения.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102» 

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