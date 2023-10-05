Жизнь пополам: семь из каждых десяти волгоградских семей ведут общий бюджет





В большинстве волгоградских семей (69%) работают оба партнера и примерно столько же ведут общий семейный бюджет (71%), выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» (обе компании входят в группу ВТБ) в ходе опроса*. В каждой четвертой паре (26%) с общим бюджетом за управление деньгами отвечает мужчина. 23% респондентов ответили, что распоряжаются финансами совместно со своей второй половинкой, почти столько же (22%) сообщили, что в их семье финансами заведует женщина. Пятая часть опрошенных (21%) вкладывают в семейный бюджет только часть зарплаты, а оставшиеся деньги тратят по собственному усмотрению. И лишь в 7% семей каждый из партнеров распоряжается своим доходом отдельно.

Две трети респондентов (67%) целенаправленно заботятся о формировании сбережений в семейном бюджете и только 8% не считают нужным копить. Четверть (25%) пытаются формировать капитал, но у них не получается. Из тех, кто откладывает деньги, 53% стараются делать это по мере возможности, и только 14% - регулярно с каждой зарплаты. Те, у кого не получается копить чаще всего объясняют это постоянными неожиданными тратами (30%), расходами на развлечения (23%) и погашение кредитов (21%).

Дополнительный анализ сберегателей показал, что около половины из них (46%) откладывают от 10 до 20% месячных доходов. Треть (33%) – до 10%, каждый шестой (16%) – от 20 до 30%, а 5% – более 30%.

При этом большинство (65%) из тех, кто откладывает деньги, делают это с использованием различных финансовых инструментов. Большинство опрошенных (43%) указали (можно было выбрать более одного варианта ответа), что размещают деньги на банковском депозите или накопительном счете, 7% вкладывают в продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни и столько же в ценные бумаги, 4% инвестируют в недвижимость и столько же (4%) - в драгоценные металлы. Однако 35% сберегателей пока не готовы размещать деньги в финансовые инструменты, они откладывают часть регулярных доходов наличными и хранят их «под матрасом».

В результате опроса также выяснилось, что одной из важных составляющих приумножения накоплений волгоградцы считают сокращение трат. Большинство респондентов (72%) следят за своими расходами: 34% отмечают, что им важно, чтобы расходы не превышали доходы, каждый пятый (22%) ежемесячно сверяется, сколько денег ушло на крупные траты, каждый шестой (16%) контролирует все свои расходы.

Чаще всего жители Волгограда копят на крупные цели. Среди множества вариантов ответа респонденты указали, что откладывают деньги на покупку квартиры, загородного дома или дачи (24%), приобретение машины (22%), на образование ребенка (24%), а также просто на непредвиденные обстоятельства (12%). Также респонденты делают сбережения, чтобы потратить их на ремонт квартиры или загородного дома (17%).

— Отрадно, что большинство российских семей следят за своими расходами, а также заботятся о формировании сбережений. Чтобы этот процесс был более эффективным, нужно выбрать подходящие финансовые инструменты, а для этого необходимо ориентироваться, прежде всего, на сроки и крупные финансовые цели. Поэтому для покрытия текущих непредвиденных расходов подойдут ликвидные инструменты, например, депозит или накопительный счет. Более долгосрочные цели лучше достигать при помощи других финансовых инструментов, в том числе страховых, которые обеспечивают необходимую финансовую защиту на пути к достижению запланированных целей и инвестиционных, тщательно оценивая их риски, напрямую связанные с доходностью, –— говорит заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.



