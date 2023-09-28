В Камышине открыли памятник красной «копейке»

В Камышине в честь 55-летия Камышинской технической школы ДОСААФ состоялось открытие памятного знака учебному автомобилю – легендарной «копейки». Как сообщили V102.RU в организации, торжественное мероприятие началось с поднятия Государственного флага Российской Федерации под военный оркестр, после чего был открыт памятник учебному автомобилю, который, уверены в школе, станет талисманом для начинающих водителей.

О такой машине - красной копейке - мечтали в Советском Союзе миллионы граждан. Но получить автомобиль, выстояв многолетнюю очередь, удавалось далеко не всем. Да и по финансам такое приобретение было многим не по плечу. На подобных машинах многие автолюбители обучались азам вождения, получали права, а потом пересаживались на более современные автомобили. Но свою первую «копейку» люди старшего поколения помнят до сих пор.





Также была открыта аллея в честь юбилея школы ДОСААФ, которую заложили в том числе представители военной прокуратуры, военкомата, отдела МВД по Камышинскому району и ветераны ДОСААФ.







Справка. Камышинская техническая школа была создана Приказом Председателя Центрального комитета ДОСААФ СССР № 147 от 1968 года на базе радиоклуба с задачей подготовки призывной молодежи для службы в Вооруженных Силах Советского Союза.Первым начальником школы был назначен, участник Великой отечественной войны Иван Никитич Егоров.

Фото Камышинской школы ДОСААФ