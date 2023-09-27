Долги волгоградских садоводов тревожат энергетиков накануне зимы

Общество 27.09.2023 09:30
0
27.09.2023 09:30
В Волгоградской области замедлился процесс накопления долгов за электроэнергию садоводами. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ПАО «Волгоградэнергосбыт». Вместе с тем, общая сумма долга по-прежнему остается высокой, что вызывает беспокойство со стороны энергетиков. Так, если в начале года неплатежи проблемных СНТ составляли 295 млн. рублей и росли ежемесячно, то по состоянию на 1 сентября их сумма чуть превысила 301,5 миллиона.
– Сокращению темпов прироста задолженности способствовал ряд мер, предложенных энергетиками добросовестной части садоводов. Прежде всего, это переход на прямые договоры членов СНТ с энергокомпанией, – констатируют в «Волгоградэнергосбыте». – При прямом договоре оплата энергоресурса проходит, минуя недобросовестных или несостоятельных посредников.
В регионе продолжается банкротство СНТ с многомиллионными долгами. Ряд садоводческих товариществ переизбрали руководство, систематизируют целевое распоряжение средств и борьбу с неплательщиками, активно погашают задолженность.
– И все же общая сумма долга за потребленную электроэнергию остается значительной, – вынуждены признать в ресурсоснабжающей компании. – Фактически из энергосистемы региона изъяты несколько сот миллионов рублей, которые могли быть направлены, в том числе, и на улучшение качества энергоснабжения самих СНТ. И накануне зимнего сезона, когда потребление электроэнергии у круглогодичных обитателей дачных пригородов, как правило, только растет, ситуация остается тревожной.
Успейте приобрести OMODA с выгодой до 360 000 рублей в OMODA КЛЮЧАВТО Волгоград27.09.2023 12:35
Общество 27.09.2023 12:35
Губернатор приграничной Ростовской области Голубев пришел в волгоградский храм27.09.2023 11:51
Общество 27.09.2023 11:51
От хаоса к порядку: в Волгограде появились идеальные мусорки27.09.2023 09:52
Общество 27.09.2023 09:52
Из-за уральского щебня перенесли сроки открытия СТ в Волгограде27.09.2023 09:29
Общество 27.09.2023 09:29
«Нет пассажиров и денег»: жители Михайловки требуют вернуть муниципальный транспорт27.09.2023 09:19
Общество 27.09.2023 09:19
Вся улица в кипятке. В Волгограде случайно повредили трубу с горячей водой26.09.2023 21:59
Общество 26.09.2023 21:59
Волгоградским чиновникам и депутатам разрешили «нечаянную» коррупцию26.09.2023 21:18
Общество 26.09.2023 21:18
Тучи мошки заполонили дворы в Дзержинском районе Волгограда: видео26.09.2023 20:29
Общество 26.09.2023 20:29
«Я нес Чарли на руках»: волгоградец ищет видео с отравившим его пса догхантером26.09.2023 20:08
Общество 26.09.2023 20:08
В Волгограде взяли штурмом микроавтобус с условными террористами26.09.2023 18:28
Общество 26.09.2023 18:28
Кадыров рассказал Собчак о желании волгоградца Никиты Журавеля принять ислам26.09.2023 16:08
Общество 26.09.2023 16:08
Талантливым волгоградским студентам открылись новые перспективы26.09.2023 15:56
Общество 26.09.2023 15:56
Заболеваемость ОРВИ за неделю в Волгоградской области выросла на 24%26.09.2023 14:31
Общество 26.09.2023 14:31
«А сам не плошай»: губернатор Бочаров поставил прививку от гриппа26.09.2023 13:59
Общество 26.09.2023 13:59
На Украине погиб мобилизованный из Волгоградской области Алексей Дьяков26.09.2023 13:15
Общество 26.09.2023 13:15