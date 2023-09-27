Общество

Долги волгоградских садоводов тревожат энергетиков накануне зимы

Общество 27.09.2023 09:30
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27.09.2023 09:30


В Волгоградской области замедлился процесс накопления долгов за электроэнергию садоводами. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ПАО «Волгоградэнергосбыт». Вместе с тем, общая сумма долга по-прежнему остается высокой, что вызывает беспокойство со стороны энергетиков. Так,  если в начале года неплатежи проблемных СНТ составляли 295 млн. рублей и росли ежемесячно, то по состоянию на 1 сентября их сумма чуть превысила 301,5 миллиона.
 – Сокращению темпов прироста задолженности способствовал ряд мер, предложенных энергетиками добросовестной части садоводов. Прежде всего, это переход на прямые договоры  членов СНТ с энергокомпанией, – констатируют в «Волгоградэнергосбыте». – При прямом договоре оплата энергоресурса проходит, минуя недобросовестных или несостоятельных посредников. 
В регионе продолжается банкротство СНТ с многомиллионными долгами. Ряд садоводческих товариществ переизбрали руководство, систематизируют целевое распоряжение средств и борьбу с неплательщиками, активно погашают задолженность.
И все же общая сумма долга за потребленную электроэнергию остается значительной, – вынуждены признать в ресурсоснабжающей компании. – Фактически из энергосистемы региона изъяты несколько сот миллионов рублей, которые могли быть направлены, в том числе, и на улучшение качества энергоснабжения самих СНТ. И накануне зимнего сезона, когда потребление электроэнергии у круглогодичных обитателей дачных пригородов, как правило, только растет, ситуация остается тревожной.

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