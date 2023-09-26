В Волгоградской области военные химики искали в воздухе яды

В Волгоградской области военнослужащие соединений РХБЗ провели разведку местности. Как сообщает V102.RU, специалистами использовалась современная разведывательная химическая машина РХМ-6.
— Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, отработали ликвидацию последствий техногенной аварии, — пояснили информагентству в пресс-службе ЮВО.
Уточняется, что военные в ходе тренировки использовали авторазливочную станцию АРС-14КМ. Также химики дезинфицировали технику, вооружения и объекты в зоне условного заражения.
— Военнослужащими были определены отравляющие вещества в воздухе, на местности и технике с помощью войскового прибора химической разведки, измерителя мощности дозы «ИМД-2НМ» и газосигнализатора автоматического «ГСА-3», — добавили в пресс-службе Южного военного округа.
Военные отработали нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта и противогазов.
Фото: Южный военный округ
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