Волгоградская область превращается в регион Артемов и Софий





Российские власти запустили сервис, с помощью которого будущие родители могут сгенерировать имя для своего ребенка. Как сообщает ИА «Высота 102», воспользоваться такой возможностью можно на портале ЗАГС. Здесь же можно посмотреть самые популярные и редкие имена в регионах, начиная с 2021 года.

Так, согласно данным портала, в Волгоградской области в 2021 и в 2022 годах самыми популярным женским именем было имя София, среди мужских имен бесспорное лидерство за Артемом. В 2021 году в Волгограде и области именем София молодые родители назвали 430 дочерей. На втором месте по популярности в позапрошлом году были Виктории (337), на третьей строчке – Анны (330). Артемов в 2021 году на свет появилось 515, Александров 415, Максимов – 409. Самыми редкими именами в том году были среди девочек Ляна, Рада, Мерьем, среди мальчиков: Добромир, Алинур, Фатих.

За Софиями, как уже было сказано, сохранилось первенство в Волгоградской области и в 2022 году – 341 новорожденную назвали этим именем. Впрочем, ровно столько же появилось на свет в регионе и Ев. Третье по популярности имя в прошлом году – Мария (306). Артемами назвали в 2022 году сыновей 436 семей в Волгоградской области, Михаилами – 382, Александрами – 380.

Продолжает увеличиваться количество Софий и Артемов в Волгоградской области и в 2023 году, согласно сведениям портала ЗАГС. Так, с начала этого года в регионе уже зарегистрировано 285 Артемов и 265 Софий. Вторым по популярности женским именем с января является Василиса (203), вторым мужским – Александр (263). Также волгоградские родители отдают чаще предпочтение именам Варвара, Анна, Мария, Михаил, Максим и Матвей.