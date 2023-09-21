На закупке компьютеров для депутатов Волгоградской облдумы сэкономили 1 млн

В Волгограде подвели итоги аукциона на оказание услуг по поставке 20 персональных настольных компьютеров для нужд регионального парламента. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, победителем закупки стал участник, предложивший цену в 1 миллион 94 тысячи рублей. При этом начальная цена контракта составляла почти 2 миллиона.



Напомним, сообщалось, что Волгоградская областная дума закупает 20 моноблоков с четырехъядерным процессором, оперативной памятью в 8 гигабайтов и с мониторами диагональю в 23 дюйма. При этом почти год назад регпарламент уже получил 30 компьютеров почти за 2 миллиона рублей.



Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»