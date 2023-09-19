Общество

«Они уже умерли?»: волгоградцы возмутились замотанными в черные мешки валидаторами в автобусах

Общество 19.09.2023 13:13
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19.09.2023 13:13


Пассажиров автобуса №55 в Волгограде возмутили замотанные в черные мешки валидаторы в салоне общественного транспорта. Как рассказали V102.RU горожане, мало того, что они имеют явно неэстетический и даже пугающий вид, так еще неработающие терминалы добавляют немало проблем пассажирам.
– Приходится оплачивать проезд у водителя, но попробуйте это сделать в час пик, когда дышать в салоне из-за толчеи трудно, не то, чтобы высунуть руку с картой или деньгами, – жалуются горожане. – К тому же водитель постоянно отвлекается, чтобы взять деньги, карту, дать сдачи. Это может привести к аварии.
Между тем, это не первое обращение горожан с жалобами на сломанные валидаторы. Волгоградцы предположили, что было закуплено самое дешевое оборудование, которое теперь выходит из строя. 
– Поездки на работу и с работы превратились в настоящее испытание. Сначала долго ждешь автобус, потом надо умудриться в него втиснуться, а тут еще и с оплатой проезда проблемы, – говорят возмщенные волгоградцы. 
Редакция V102.RU  обратилась в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. В ответ со ссылкой на департамент городского хозяйства в пресс-службе мэрии здесь сообщили, что ситуация носит единичный характер. 

– В случае обнаружения неисправности установленного в салоне оборудования для безналичной оплаты проезда транспортное предприятие оперативно организует работы по устранению неполадок, – заверили в горадмине. – До этого момента доступ к неисправным устройствам ограничивается. Прием платы за проезд осуществляет либо кондуктор, либо водитель.
Ранее, напомним, V102.RU публиковало видео из переполненного пассажирами салона автобуса №55. 

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