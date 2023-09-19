– В случае обнаружения неисправности установленного в салоне оборудования для безналичной оплаты проезда транспортное предприятие оперативно организует работы по устранению неполадок, – заверили в горадмине. – До этого момента доступ к неисправным устройствам ограничивается. Прием платы за проезд осуществляет либо кондуктор, либо водитель.
Общество 19.09.2023 13:13
0
19.09.2023 13:13
Пассажиров автобуса №55 в Волгограде возмутили замотанные в черные мешки валидаторы в салоне общественного транспорта. Как рассказали V102.RU горожане, мало того, что они имеют явно неэстетический и даже пугающий вид, так еще неработающие терминалы добавляют немало проблем пассажирам.– Приходится оплачивать проезд у водителя, но попробуйте это сделать в час пик, когда дышать в салоне из-за толчеи трудно, не то, чтобы высунуть руку с картой или деньгами, – жалуются горожане. – К тому же водитель постоянно отвлекается, чтобы взять деньги, карту, дать сдачи. Это может привести к аварии.
Между тем, это не первое обращение горожан с жалобами на сломанные валидаторы. Волгоградцы предположили, что было закуплено самое дешевое оборудование, которое теперь выходит из строя.
– Поездки на работу и с работы превратились в настоящее испытание. Сначала долго ждешь автобус, потом надо умудриться в него втиснуться, а тут еще и с оплатой проезда проблемы, – говорят возмщенные волгоградцы.
Редакция V102.RU обратилась в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. В ответ со ссылкой на департамент городского хозяйства в пресс-службе мэрии здесь сообщили, что ситуация носит единичный характер.
– В случае обнаружения неисправности установленного в салоне оборудования для безналичной оплаты проезда транспортное предприятие оперативно организует работы по устранению неполадок, – заверили в горадмине. – До этого момента доступ к неисправным устройствам ограничивается. Прием платы за проезд осуществляет либо кондуктор, либо водитель.
– В случае обнаружения неисправности установленного в салоне оборудования для безналичной оплаты проезда транспортное предприятие оперативно организует работы по устранению неполадок, – заверили в горадмине. – До этого момента доступ к неисправным устройствам ограничивается. Прием платы за проезд осуществляет либо кондуктор, либо водитель.
Ранее, напомним, V102.RU публиковало видео из переполненного пассажирами салона автобуса №55.
«Росгосстрах» запустил акцию «Щедрая пора» с выгодой до 25% при страховании жилья19.09.2023 15:47
Общество 19.09.2023 15:47
Медсестра под Волгоградом «проспонсировала» преступников на 3,3 млн рублей19.09.2023 14:09
Общество 19.09.2023 14:09
В Волгограде 114 школ, больниц и вузов оборудуют системой тревожного оповещения19.09.2023 12:12
Общество 19.09.2023 12:12
Концессии в Волгограде приросли новым руководителем19.09.2023 11:58
Общество 19.09.2023 11:58
Мэрия Волгограда покупает 760 квартир для переселенцев из трущоб19.09.2023 11:37
Общество 19.09.2023 11:37
Соединение фронтов реконструируют 23 сентября в Волгограде19.09.2023 11:19
Общество 19.09.2023 11:19
В СК объяснили массовое исчезновение электросамокатов с улиц Волгограда19.09.2023 10:34
Общество 19.09.2023 10:34
Энергетики заплатили за массовую гибель животных под ЛЭП в Волгоградской области19.09.2023 10:21
Общество 19.09.2023 10:21
Мощи Георгия Победоносца привезут в Волгоград на молебен о победе19.09.2023 09:36
Общество 19.09.2023 09:36
Под Волгоградом временно закроют железнодорожный переезд18.09.2023 22:10
Общество 18.09.2023 22:10
Волгоградских школьников к юбилею ЦИК ждут выборы в сказочной стране18.09.2023 21:07
Общество 18.09.2023 21:07
Что делать и куда обращаться по долговым счетам от бывшего регоператора «Ситиматик-Волгоград»18.09.2023 17:54
Общество 18.09.2023 17:54
Две расселенные аварийные двухэтажки снесут в Волгограде18.09.2023 16:47
Общество 18.09.2023 16:47
В «Царицынской опере» торжественно открылся XX-ый юбилейный театральный сезон18.09.2023 16:37
Общество 18.09.2023 16:37
Под Волгоградом чиновника оштрафовали за молчание18.09.2023 15:49
Общество 18.09.2023 15:49