Общество

В Волгограде нокаутировали участника массовой драки в ЦПКиО

Общество 16.09.2023 17:44
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16.09.2023 17:44


Участник организованной массовой драки в ЦПКиО Волгограда пострадал в ходе сегодняшнего мероприятия. Как рассказал V102.RU директор парка Андрей Еркин, молодой человек был нокаутирован, ему была оказана помощь на месте медиками дежуривших здесь двух машин неотложки.

- С ним уже все в порядке, напомню, что в боях участвовали профессиональные спортсмены, - отметил Андрей Еркин.


Между тем, в комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что из ЦПКиО в больницу №25 был доставлен 20-летний волгоградец. Его состояние - стабильное, отметили в облкомздраве.

Напомним, кулачный бой был организован  федерацией традиционных видов спорта «Двуглавый Орёл». До боев допускали только совершеннолетних мужчин, а тем, кто младше, необходимо было получить письменное согласие родителей. Разрешалось драться при наличии боксерских перчаток, капы и других средств защиты.
Фото Андрея Еркина

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