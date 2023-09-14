Общество

Волгоградскому тренеру Леониду Слуцкому дали год условно

Общество 14.09.2023 21:04
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14.09.2023 21:04


Волгоградского футбольного тренера Леонида Слуцкого сегодня, 14 сентября, отстранили от любой футбольной деятельности сроком на один год условно и оштрафовали на 100 тысяч рублей, сообщает V102.RU со ссылкой на официальный сайт РФС.
 
Конфликтная ситуация стала развиваться после матча 4-го тура российской премьер-лиги, в котором «Локомотив» дома сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счётом 1:1. Сотрудник издания «РБ Спорт» Виталий Бородин спросил  нападающего железнодорожников  Артёма Дзюбу  его мнение по поводу слов  футбольного специалиста Игоря Шалимова, заявившего, что футболист  забьет не больше двух голов с игры до зимней паузы в чемпионате.  Дзюба среагировал достаточно жестко и грубо ответил журналисту, да к тому же пригрозил ему. Слуцкий встал на сторону  Дзюбы в этой ситуации и позднее  назвал Бородина 19-летним "дебилом" в эфире программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
 
Сегодня председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов так прокомментировал данное решение организации.
 
– Комитет по этике РФС пришел к выводу, что поведение члена комитета сборных команд РФС Леонида Слуцкого в выпуске «Коммент.Шоу» от 14 августа не соответствует требованиям статьи 8 регламента РФС по этике («Субъектам футбола необходимо оценивать свое поведение, которое может оказать соответствующее влияние на репутацию ФИФА, УЕФА, РФС и поэтому такие субъекты должны вести себя достойно, этично, уважительно в любое время»). Ранее Леонид Слуцкий уже получал штраф и условную дисквалификацию в связи с нарушением регламента. В связи с этим, руководствуясь ст. 4 регламента РФС по этике, комитет по этике РФС решил применить к Леониду Викторовичу Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 100 000 рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 1 год условно, - говорится в заявлении.
 
Отметим, что на данный момент Леонид Слуцкий является членом комитета сборных команд РФС  после ухода из казанского «Рубина» осенью прошлого года. Вместе с ним тогда же из клуба ушёл его ассистент - легендарный волгоградский футболист Олег Веретенников, сейчас входящий в тренерский штаб «Краснодара-2». Напомним, в Волгограде функционирует футбольная школа имени Слуцкого.
Фото ФК "Рубин"

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