Больше трети жителей ЮФО хотели бы переехать жить за город

Общество 14.09.2023 19:00
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14.09.2023 19:00
Жить за городом хотели бы 36% жителей Южного федерального округа , при этом 23% — недалеко от города, в котором живут сейчас. 33% южан готовы осуществить переезд за город в течение ближайших трех лет. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».
36% жителей округа мечтают поменять жилье в городе на дом за городом или даже переехать в другой регион подальше от городской суеты. При этом 32% привязан к работе в городе и не хотят никуда переезжать. Уже живут за городом 19% опрошенных. 12% затруднились ответить на вопрос о возможном переезде за город.
Из тех, кто хотел бы переехать за город, 23% предпочли бы место недалеко от города, где проживают сейчас. 25% мечтают о доме на Юге России - в Краснодарском крае, на Кавказе или в Крыму. 6% хотели бы переехать на русский Север, 5% - на Дальний Восток. 2% мечтают о переезде в другую страну.
18% хотели бы переехать за город в течение 1-2 лет, 15% в течение 2-3 лет, 12% — в течение 5 лет. 6% собираются сделать это не ранее чем через 5-7 лет, 2% – после ухода на пенсию. 17% затруднились с ответом о сроках возможного переезда.
3% сообщили, что на переезд за город им необходимо до 500 тысяч рублей, столько же хотели бы уложиться в 500 тысяч — 1 миллион рублей. 9% полагают, что переезд обойдется в 1-3 миллиона рублей, 21% — в 3-5 миллионов, 23% отводят на это 6-10 миллионов. 5% оценили переезд за город в 10-15 миллионов, 6% в 16 -20 миллионов, еще 3% считают, что это будет стоить свыше 20 миллионов рублей.
Арендовать дачу или дом за городом готовы 22% опрошенных (скорее да 17% определенно да 5%). Не хотят арендовать дачу или загородный дом 65% (скорее нет 30% определенно нет 35%). 13% затруднились с ответом.
— У жизни за городом немало плюсов – вам не докучают стуком соседи сверху, не надо конкурировать за парковочное место во дворе или страдать от курящей компании на лоджии этажом ниже, – говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова. – В то же время и рисков для частного дома существует больше, чем для городской квартиры: это и ураганы, и паводки, и пожары, и кражи. Но все эти риски можно застраховать, и в случае подобной неприятности с жильем убытки компенсирует страховая выплата. По статистике «Росгосстраха», на частное домостроение приходится порядка 70% поданных в компанию заявлений по страховым случаям.
*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 7-12 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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