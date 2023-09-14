Общество

Больше трети жителей ЮФО хотели бы переехать жить за город

Общество 14.09.2023 19:00
0
14.09.2023 19:00


Жить за городом хотели бы 36% жителей Южного федерального округа , при этом 23% — недалеко от города, в котором живут сейчас. 33% южан готовы осуществить переезд за город в течение ближайших трех лет. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».
36% жителей округа мечтают поменять жилье в городе на дом за городом или даже переехать в другой регион подальше от городской суеты. При этом 32% привязан к работе в городе и не хотят никуда переезжать. Уже живут за городом 19% опрошенных. 12% затруднились ответить на вопрос о возможном переезде за город.
Из тех, кто хотел бы переехать за город, 23% предпочли бы место недалеко от города, где проживают сейчас. 25% мечтают о доме на Юге России - в Краснодарском крае, на Кавказе или в Крыму. 6% хотели бы переехать на русский Север, 5% - на Дальний Восток. 2% мечтают о переезде в другую страну.
18% хотели бы переехать за город в течение 1-2 лет, 15% в течение 2-3 лет, 12% — в течение 5 лет. 6% собираются сделать это не ранее чем через 5-7 лет, 2% – после ухода на пенсию. 17% затруднились с ответом о сроках возможного переезда.
3% сообщили, что на переезд за город им необходимо до 500 тысяч рублей, столько же хотели бы уложиться в 500 тысяч — 1 миллион рублей. 9% полагают, что переезд обойдется в 1-3 миллиона рублей, 21% — в 3-5 миллионов, 23% отводят на это 6-10 миллионов. 5% оценили переезд за город в 10-15 миллионов, 6% в 16 -20 миллионов, еще 3% считают, что это будет стоить свыше 20 миллионов рублей.
Арендовать дачу или дом за городом готовы 22% опрошенных (скорее да 17% определенно да 5%). Не хотят арендовать дачу или загородный дом 65% (скорее нет 30% определенно нет 35%). 13% затруднились с ответом.
— У жизни за городом немало плюсов – вам не докучают стуком соседи сверху, не надо конкурировать за парковочное место во дворе или страдать от курящей компании на лоджии этажом ниже, – говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова. – В то же время и рисков для частного дома существует больше, чем для городской квартиры: это и ураганы, и паводки, и пожары, и кражи. Но все эти риски можно застраховать, и в случае подобной неприятности с жильем убытки компенсирует страховая выплата. По статистике «Росгосстраха», на частное домостроение приходится порядка 70% поданных в компанию заявлений по страховым случаям. 
*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 7-12 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.09.2023 20:21
Общество 14.09.2023 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2023 19:59
Общество 14.09.2023 19:59
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2023 16:57
Общество 14.09.2023 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2023 15:40
Общество 14.09.2023 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2023 14:13
Общество 14.09.2023 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2023 13:33
Общество 14.09.2023 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.09.2023 13:13
Общество 14.09.2023 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2023 12:48
Общество 14.09.2023 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2023 10:22
Общество 14.09.2023 10:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.09.2023 09:48
Общество 14.09.2023 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2023 09:37
Общество 14.09.2023 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2023 08:08
Общество 14.09.2023 08:08
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2023 07:41
Общество 14.09.2023 07:41
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2023 22:00
Общество 13.09.2023 22:00
Комментарии

0
Далее
Общество
13.09.2023 20:36
Общество 13.09.2023 20:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:21
Гигантскую радугу после дождя запечатлели в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:59
Власти раскрыли общественникам план по внедрению платных парковок в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:17
Пропавшего по дороге к маме волгоградца нашли мертвымСмотреть фотографии
19:00
Больше трети жителей ЮФО хотели бы переехать жить за городСмотреть фотографии
18:30
В Волгограде на козырьке «Покупочки» нашли тело женщиныСмотреть фотографии
17:31
Центр позитронно-эмиссионной томографии в Волгограде спроектирует московская компанияСмотреть фотографии
16:57
Стало известно о состоянии пассажиров перевернувшейся маршрутки №104 под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:33
Военнослужащий задержан в Волгограде по подозрению в убийстве случайного знакомогоСмотреть фотографии
16:05
Цех по производству извести, порошков и люнкерита отметил 60-летний юбилейСмотреть фотографии
15:40
Жители Камышина простились с погибшим на СВО Степаном КаревымСмотреть фотографии
15:11
Правительство РФ могут наделить полномочиями по ограничению цен на топливоСмотреть фотографии
14:25
Задержанным УФСБ преступникам вынесли суровый приговор в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде 91-летнюю женщину в суде признали жителем осажденного СталинградаСмотреть фотографии
13:33
В «Царицынской опере» откроется XX юбилейный театральный сезонСмотреть фотографии
13:13
В Волгоградской области подорожали куры, яйца и бананыСмотреть фотографии
12:57
Штормовое предупреждение объявило МЧС в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:48
Под Волгоградом уборщице выплатят 400 тысяч за переломанные на работе ногиСмотреть фотографии
11:52
Опубликовано видео с места ДТП с маршруткой №104 и КАМАЗом под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Застройщика непригодных домов для сирот в Светлом Яру обвиняют в крупном мошенничествеСмотреть фотографии
11:15
Под Волгоградом столкнулись маршрутное такси №104 и мусоровозСмотреть фотографии
10:59
В Волгоградской области на 30% увеличили отгрузку дизтоплива на АЗССмотреть фотографии
10:43
В Саратове произошла разгерметизация газопровода с последующим возгораниемСмотреть фотографии
10:39
Остановившее в Волгограде троллейбусы странное ДТП попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
В МВД назвали причину смертельного наезда на 14-летнего подростка в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:22
Волгоградка в страхе расстаться с «Приорой» выплатила долг за светСмотреть фотографии
10:21
МВД опубликовало видео ночных похождений двоих волгоградцев по магазинамСмотреть фотографииCмотреть видео
09:48
На Чукотке озлобленный волгоградец забил знакомого и бросил умиратьСмотреть фотографии
09:45
Волгоградцы хотят для счастья 180 тысяч рублей в месяцСмотреть фотографии
09:37
Бодрое утро: в Волгограде ДТП на Первой продольной в час пик остановило троллейбусыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:03
«Этому будет конец?»: в Волгоградской области гигантскими темпами дорожает бензинСмотреть фотографии
 