Общество

«Ждали 4 часа»: жители села Волгоградской области караулят почтальонов в очередях

Общество 12.09.2023 16:13
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12.09.2023 16:13




Жители села Кругловка Нехаевского района Волгоградской области вынуждены часами караулить почтальонов и стоять в очередях в почтовое отделение в ожидании его открытия.

Как рассказали V102.RU жители Кругловки, 6 сентября около двух десятков человек собрались около почтового отделения загодя перед открытием. Однако почта в положенное время так и не распахнула двери. Люди стали звонить главе поселения, но помочь им никто не смог.

– Только в 11 часов приехала и.о. начальника отделения, которая проживает в другом селе, и лишь к 12 часам люди могли получить корреспонденцию, в том числе счета за свет, газ и мусор. Но оплатить успели не все, так как отделение немного поработало и закрылось, – констатируют селяне. По их словам, сбои в работе почтового отделения происходят в Кругловке регулярно.

 Никто не хочет за копейки там работать, боимся, скоро почта у нас совсем закроется, – переживают жители села.

Помещение, где располагается почта, тоже пребывает не в самом лучшем состоянии. Часть пристройки отошла от основного здания, а из фасада вылетают кирпичи. Про уличный туалет и говорить нечего. В стоящую под наклоном постройку заходить страшно – того и гляди она рухнет на голову того, кто рискнет воспользоваться ею по назначению.

В УФПС по Волгоградской области, куда информагентство обратилось за комментариями еще 6 сентября и попросило назвать причины сбоя в работе почтового отделения, откликнулись лишь накануне.

 Мы приносим извинения клиентам отделения 403183 в селе Кругловка за доставленные неудобства. Обслуживать жителей приезжает сотрудник почтампа по вторникам, четвергам и субботам с 10-00ч. до 12-30 ч., - пояснили в организации.

Напомним, ранее V102.RU сообщало об увольнениях сотрудников почтовых отделений в регионе из-за снижения зарплат. 

Видео читателей V102.RU

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