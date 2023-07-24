Общество

Под Волгоградом село осталось без почты после увольнения сотрудников

Общество 24.07.2023 17:40
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24.07.2023 17:40


В селе Оленье Дубовского района Волгоградской области закрылось почтовое отделение. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Дубовский базар», самое помещение осталось на месте, однако работающие здесь сотрудники уволились после того, как им уменьшили зарплату. 

— Всем работникам отделения срезали зарплату! Не просто срезали, а ровно вполовину! Если почтальон получал 15 тысяч, то сейчас его работу оценили в 7,5 тысяч! Как вам? Соответственно за такое довольствие по жаре ходить никто не будет. Письма, квитанции, посылки — ничего этого нет! Жители в шоке! Счета за оплату коммунальных платежей валяются просто в куче! — бьют тревогу люди. 

При этом на Дубовском почтампе в ответ на жалобы жителей заявили, что доставка корреспонденции невозможна из-за отсутствия нумерации домов и почтовых ящиков в населенном пункте. Эти утверждения жители села уже назвали ложью. 

— Все у нас есть — и нумерация домов и улиц, и почтовые ящики, только почтальонов нет, — пишут люди. 

Селян также возмутил и другой ответ начальника Дубовского почтампа, где она просит главу администрации Оленьевского сельского поселения посодействовать в поиске почтальонов. В управлении федеральной почтовой службы России по Волгоградской области так прокомментировали V102.RU сложившуюся ситуацию.  

— Мы приносим извинения жителям села Оленье за доставленные неудобства. Мы ни в коем случае не оставим наших клиентов без почтовых услуг. К сожалению, сейчас в отделении некомплект штата, но клиентов продолжают обслуживать дополнительные сотрудники, которые приезжают из Дубовки. Мы временно изменили график работы, сейчас отделение начинает работу с клиентами в 09:00 и работает до 12:00.  Как только к работе приступит новый начальник отделения, оно вернётся к прежнему графику работы (вторник, четверг и суббота  с 08:00 до 17:00, перерыв 12:00–13:00). Наша служба подбора персонала активно ищет кандидатов на должности начальника отделения и почтальона — информацию о вакансиях мы разместили на официальном портале Центра занятости населения «Работа в России», а также в открытых источниках подбора персонала. По Трудовому кодексу у сотрудника может быть неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). В таком случае оплата труда производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного объема работ, — говорится в сообщении ведомства.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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