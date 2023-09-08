«Вышел из суда и пропал»: под Волгоградом разыскивают 39-летнего лысого мужчину

Житель Иловлинского района Волгоградской области Владимир Овчинников пропал 30 августа и до сих пор о нем ничего не известно. Как рассказали V10.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег», 39-летний житель станицы Трехостровская исчез после того, как вышел из здания суда.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавый, глаза зеленые, лысый.
Был одет в черную олимпийку, синие джинсы, черные туфли и черную кепку.
Все, кто обладает информацией о пропавшем, могут обратиться по телефонам 8-800-505-10-65 или 112, 102.