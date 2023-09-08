В Волжском бесследно исчезла 80-летняя пенсионерка

В Волжском Волгоградской области разыскивают 80-летнюю местную жительницу. Как сообщает V102.RU, пенсионерка бесследно пропала в начале недели.
— Пропала Валентина Сергеевна Жайворенко (Белоусова). С 4 сентября 2023 года ее местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшей волжанки:
рост 160 сантиметров
нормальное телосложение
волосы седые
глаза серые
Если вы располагаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщить по номеру горячей линии поисковиков 8 800 700 54 52 или 112.
Фото и коллаж: «Лиза Алерт» / t.me, Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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