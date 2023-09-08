Режим повышенной готовности объявляют в Котовском районе

Режим повышенной готовности будет действовать во всем Котовском районе Волгоградской области. Об этом заявил в телеграм-канале глава Котовского района Сергей Чумаков. Такое решение принято на экстренном заседании комиссии по ЧС и ПБ Котовского района.Сергей Чумаков заверил, что в ближайшие дни будет заключен прямой договор с подрядной организацией, которая приступит к ремонту самых аварийных участков водовода Филино-Котово. Водовод проходит в том числе по территории района.Напомним, режим повышенной готовности действовал только в Котово. Это было связано с с катастрофической ситуацией, сложившейся в сфере водоснабжения. Из-за 100-процентной изношенности водопровода жители Котово постоянно испытывают проблемы с водой – или ее нет совсем, или она есть, но из-за отвратительного качества не годится ни для приготовления пищи, ни для принятия ванны или стирки.Недавно городские власти расторгли договор с недобросовестным подрядчиком, который занимался перекладкой участка водопровода, и заключили контракт с другой компанией. В настоящее время в Котово идут работы по реконструкции водопроводных сетей, однако аварии и порывы в городе происходят практически каждый день.