Законопроект о переходе на летнее время рассмотрят в Госдуме РФ

Общество 05.09.2023 18:25
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05.09.2023 18:25
Депутатам профильного комитета Государственной думы РФ придется рассмотреть законопроект о переходе на летнее время, несмотря на неодобрительную позицию российского правительства в этом вопросе.
- Будем ждать рассмотрения законопроекта в комитете и Думе, - сообщил РИА Новости депутат Михаил Матвеев, который ранее сообщал о подготовке законопроекта о сезонном переводе стрелок часов.
Документ внесли в Госдуму в июне, он предполагает перевод стрелок на один час вперед с марта по октябрь.
В случае одобрения проекта, восстановить переходы на летнее время предполагается в марте 2024 года. Однако правительство РФ возвращение к сезонному переводу времени не поддержало, дав отрицательный отзыв на законопроект.
Как сообщает «Российская газета», в заключении правительства говорится, что в проекте закона отсутствует информация об ожидаемом социально-экономическом эффекте. Также не приведены данные об увеличении потребления электроэнергии и о росте количества ДТП, отсутствуют сведения о снижении уровня безопасности граждан, показатели сельскохозяйственных и строительных работ при существующем времяисчислении и предполагаемом.
Сам депутат признает, что прежние его попытки вернуть летнее время были безуспешными. Не поддерживают эту инициативу и научные работники, считая, что бесконечно крутить стрелки непозволительно. Так, руководитель секции сомнологии Физиологического общества им. И.П. Павлова РАН, доктор биологических наук Владимир Ковальзон ранее заявлял, что Россия должна жить и исчислять время по поясному времени, которое установлено.
Напомним, что в конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении Волгоградской области в московскую часовую зону (UTC+3). Однако в регионе до сих пор не утихают споры между сторонниками волгоградского и московского времени, которых примерно поровну. Одни считают, что из-за перехода на московское время летом у региона сократился световой день. Приверженцев существующего времяисчисления, наоборот, все устраивает.
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